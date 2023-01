نگاهی به بفتا؛ از پیشتازی «در جبهه غرب خبری نیست» تا نتفلیکس؛

به نقل از اسکرین دیلی، با معرفی نامزد‌های نهایی بفتا (BAFTA) در روز پنجشنبه، ۱۹ ژانویه، آن هم چند روز مانده به اعلام نامزد‌های اسکار، «در جبهه غرب خبری نیست» (All Quiet on the Western Front) با ۱۴ عنوان نامزدی همچنان پیشتاز است.

همان طور که در فهرست اولیه نامزد‌های بفتا مشخص شد، «در جبهه غرب خبری نیست» و «بنشی‌های اینیشرین» توانستند از دیگر رقبای خود پیشی بگیرند.

بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلم، بهترین فیلم بخش بین المللی، بهترین کارگردانی، از جمله بخش‌هایی بودند که نام فیلم«در جبهه غرب خبری نیست» را در فهرست اولیه نامزد‌ها قرار دادند و حالا، با معرفی نامزد‌های نهایی آکادمی فیلم و تلویزیون بریتانیا(BAFTA) مشخص شد که این فیلم آلمانی از نتفلیکس، در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد نقش مکمل، بهترین فیلم غیرانگلیسی، بهترین فیلمنامه اقتباس شده، بهترین موسیقی متن، بهترین کستینگ، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین گریم، بهترین صدا، بهترین جلوه‌های ویژه توانسته است نامزد شود و در مجموع، با نامزدی در ۱۴ بخش یکه تاز باشد.

«ببر خیزان، اژد‌های پنهان» (Crouching Tiger, Hidden Dragon) محصول سال۲۰۰۱ -۲۰۰۰ کشور‌های تایوان، هنگ کنگ، آمریکا و چین به کارگردانی «انگ لی»، یکی دیگر از فیلم‌هایی است که علاوه بر «در جبهه غرب خبری نیست» توانسته است بیشترین نامزدی را در تاریخ بفتا بدست آورد؛ به طوری که چهار جایزه بفتا در همان سال، سهم این فیلم اکشن، ماجراجویانه، درام و عاشقانه شد.

گفتنی است که فیلم «سخنرانی پادشاه» (The King's Speech)، یکی از فیلم‌های بریتانیایی در ژانر درام تاریخی است که در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰، اکران و به موفقیت خوبی دست پیدا کند تا جایی که در آکادمی هنر‌های سینمایی و تلویزیونی بریتانیا (BAFTA)، ۱۱ جایزه را از آنِ خود کرد.

بهترین فیلم، بهترین فیلم بریتانیایی، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن نقش مکمل، بهترین بازیگر مرد نقش مکمل، بهترین فیلمنامه اصلی، بهترین موسیقی متن، بهترین تدوین از جمله بخش‌هایی بودند که «بنشی‌های اینیشرین» به کارگردانی «مارتین مک دونا» توانست برای آن‌ها نامزد شود و «همه چیز همه جا به یکباره» به کارگردانی «دنیل کوان» و «دنیل شاینرت» هم برای بخش‌هایی چون؛ بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر زن نقش مکمل، بهترین بازیگر مرد نقش مکمل، بهترین فیلمنامه اصلی، بهترین موسیقی متن، بهترین کستینگ، بهترین تدوین و بهترین جلوه‌های ویژه توانست در فهرست نامزد‌های نهایی جایزه بفتا امسال قرار بگیرد.

فیلم «الویس» ساخته «باز لورمن»، محصول سال ۲۰۲۲ و درمورد زندگی «الویس پریسلی»، خواننده مطرح «راک اند رول» است که «آستین باتلر» در این فیلم، در نقش الویس ظاهر شده است.

«الویس» برای بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد، بهترین کستینگ، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین گریم و بهترین صدا در فهرست نامزد‌های نهایی بفتا قرار گرفت و «تار» ساخته «تاد فیلد» هم برای عناوین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن، بهترین فیلمنامه اصلی و بهترین صدا، با مجموع ۵ نامزد نهایی در رده بعدی این فهرست قرار گرفت.

«تاپ گان: ماوریک»، «بتمن»، «افترسان»، «نهنگ»، «موفق باشی لئو گرانده» نیز هر یک برای ۴ عنوان، نامزد نهایی بفتا شدند و سهم «پینوکیوی گی‌یرمو دل تورو»، «مثلث غم»، «زندگی»، «بابل» و «امپراتوری نور» هم نامزدی برای سه رشته بود.

امسال، ۲۴ نفر در عنوان‌های بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن نقش مکمل و بهترین بازیگر مرد نقش مکمل، نامزد نهایی بفتا شده اند که در این میان، ۱۴ نفر از آن‌ها برای نخستین بار است که توانسته اند موفق به این عنوان شوند.

نتفلیکس با کسب ۲۱ نامزدی و سرچ لایت و دیزنی با ۱۹ نامزدی به ترتیب در رده‌های بعدی موفق‌ترین کمپانی‌های این دوره از جوایز بفتا بوده اند.

گفتنی است که مراسم اهدای جوایز بفتا در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۳ در شهر لندن با اجرای «ریچارد ای. گرنت» و «الیسون هموند» برگزار خواهد شد.