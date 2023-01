نامزدهای اسکار ۲۰۲۳ معرفی شدند

به نقل از ورایتی، «ریز احمد» که سال گذشته موفق شد برنده جایزه اسکار بهترین لایو اکشن کوتاه برای فیلم «خداحافظی طولانی» (The Long Goodbye) شود و «الیسون ویلیامز» که به دلیل ایفای نقش در فیلم‌های «بیرون برو» (Get Out) در سال ۲۰۱۷ و «مگان» (M۳GAN) در سال ۲۰۲۳ شناخته شد، به معرفی نامزد‌های نهایی این دوره از اسکار پرداختند.

گفتنی است که نود و پنجمین دوره اسکار، از طریق وب‌سایت آکادمی (Oscars.org) و پلتفرم‌هایش در تیک تاک، توییتر، یوتیوب و فیس‌بوک، به صورت زنده پخش خواهد شد.

نامزد‌های بهترین بازیگر نقش مکمل زن

آنجلا باست، پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

هونگ چاو، وال (The Whale)

کری کندن، بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

جیمی لی کرتیس، همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

استفانی هسو، همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

نامزد‌های بخش طراحی لباس

بابیلون (Babylon)

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

الویس (Elvis)

همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

خانم هریس به پاریس می‌رود (Mrs. Harris Goes to Paris)

نامزد‌های بخش بهترین صدا

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

بتمن (The Batman)

الویس (Elvis)

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

نامزد‌های بهترین موسیقی متن

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

بابیلون (Babylon)

بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

خانواده فیبلمن (The Fabelmans)

نامزد‌های بهترین فیلمنامه اقتباسی

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

گلس آنین: یک چاقوکشی اسرارآمیز (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

زندگی (Living)

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

حرف‌های زنانه (Women Talking)

نامزد‌های بهترین فیلمنامه اصلی

بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

خانواده فیبلمن (The Fabelmans)

تار (Tár)

مثلث غم (Triangle of Sadness)

نامزد‌های بهترین فیلم کوتاه لایو اکشن

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

نامزد‌های بهترین فیلم کوتاه انیمیشن

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برندن گلیسون، بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

برایان تایری هنری، گذرگاه (Causeway)

جاد هیرش، خانواده فیبلمن (The Fabelmans)

بری کیوگن، بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

که هوی کوان، همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

نامزد‌های بهترین ترانه

مانند یک زن تعریف کن (Tell It like a Woman)

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

آرآرآر (RRR)

همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

نامزد‌های بهترین مستند بلند

هر چه نفس می‌کشد (All That Breathes)

تمام زیبایی و خون‌ریزی (All the Beauty and the Bloodshed)

آتش عشق (Fire of Love)

خانه‌ای از خرده چوب (A House Made of Splinters)

ناوالنی (Navalny)

نامزد‌های بهترین مستند کوتاه

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

نامزد‌های بهترین فیلم بین‌المللی

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

آرژانتین ۱۹۸۵ (Argentina, ۱۹۸۵)

بسته (Close)

الاغ (EO)

دختر کم‌حرف (The Quiet Girl)

نامزد‌های بهترین انیمیشن بلند

پینوکیوی گیرمو دل تورو (Guillermo del Toro's Pinocchio)

مارسل صدف کفش به پا (Marcel the Shell With Shoes On)

گربه چکمه پوش: آخرین آرزو (Puss in Boots: The Last Wish)

هیولای دریا (The Sea Beast)

قرمز شدن (Turning Red)

نامزد‌های بهترین گریم

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

بتمن (The Batman)

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

الویس (Elvis)

وال (The Whale)

نامزد‌های بهترین طراحی صحنه

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

بابیلون (Babylon)

الویس (Elvis)

خانواده فیبلمن (The Fabelmans)

نامزد‌های بهترین تدوین

بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

الویس (Elvis)

تار (Tár)

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

نامزد‌های بهترین سینماتوگرافی

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

باردو، وقایع‌نگاری نادرست یک مشت حقیقت (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths)

الویس (Elvis)

امپراتور روشنایی (Empire of Light)

تار (Tár)

نامزد‌های بهترین بازیگر نقش اول مرد

آستین باتلر، الویس (Elvis)

کالین فارل، بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

برندن فریژر، وال (The Whale)

پاول مسکل، بعد از آفتاب (Aftersun)

بیل نای، زندگی (Living)

نامزد‌های بهترین بازیگر نقش اول زن

کیت بلانشت، تار (Tár)

آنا د آرماس، بلوند (Blonde)

آندره‌آ ریسبرو، به لزلی (To Leslie)

میشل ویلیامز، خانواده فیبلمن (The Fabelmans)

میشل یئو، همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

نامزد‌های بهترین کارگردانی

تاد فیلد، تار (Tár)

دانیل کوان، دانیل شاینرت، همه چیز همه جا در هر زمان (Everything Everywhere All at Once)

مارتین مک‌دونا، بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

روبن اوستلوند، مثلث غم (Triangle of Sadness)

استیون اسپیلبرگ، خانواده فیبلمن (The Fabelmans)

نامزد‌های بهترین جلوه‌های ویژه

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

بتمن (The Batman)

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

نامزد‌های بهترین فیلم

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

الویس (Elvis)

خانواده فیبلمن (The Fabelmans)

تار (Tár)

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

مثلث غم (Triangle of Sadness)

حرف‌های زنانه (Women Talking)