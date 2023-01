بازیگرانی که رکورددار دریافت اسکار هستند

به نقل از مووی‌وب، جشنواره اسکار به عنوان معتبرترین جشنواره‌ای تلقی می‌شود که یک بازیگر می‌تواند در آن برنده شود و بسیاری از افراد در صنعت سینما و یا کسانی که رویای ورود به صنعت فیلم را دارند به دنبال آن هستند.

رأی‌گیری برای اسکار توسط اعضای آکادمی علوم و هنر‌های تصاویر متحرک انجام می‌شود که معمولاً افرادی هستند که در این صنعت به برتری دست یافته‌اند و نامزد‌ها از طریق رأی‌گیری از اعضای آکادمی تعیین شده که به ۱۷ شاخه از دسته تخصصی خود تقسیم می‌شوند و سپس، زمانی که زمان انتخاب برنده فرا می‌رسد، همه اعضا رأی می‌دهند و نامزدی که بیشترین تعداد را در رده خود داشته باشد, برنده می‌شود، به جز بهترین فیلم که از طریق سیستم رأی‌گیری ترجیحی توسط اعضا انتخاب می‌شود.

با وجود این، اسکار چیزی نیست که لزوماً استعداد را تعیین کند. بسیاری از بازیگران فوق‌العاده با استعداد و قابل احترام, یا هرگز برنده اسکار نشده‌اند یا مانند لئوناردو دی‌کاپریو سال‌ها منتظر بوده‌اند تا با وجود بازی‌های تحسین‌شده‌شان به آن برسند.

در گذشته، جوایز اسکار به دلیل عدم تنوع که از طریق فقدان نامزد‌های رنگین‌پوست نشان داده شده، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و در واقع، در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، مشخص شد که ۹۳ درصد از اعضای آکادمی, سفیدپوست بوده و ۷۶ درصد مردان با میانگین سنی ۶۳ سال بودند. از آن زمان، آکادمی قول داد تعداد زنان و اعضای با نژاد‌های متفاوت را دو برابر کند.

این ۹ نفر بازیگرانی هستند که بیشترین جایزه اسکار را برده‌اند.

۹ – جودی فاستر (۲ اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن)

جودی فاستر معروف به کلاریس استارلینگ در فیلم «سکوت بره‌ها» (Silence of the Lambs) است که در سال ۱۹۹۱ جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای او به ارمغان آورد. چند سال قبل از آن، در سال ۱۹۸۹، او برای بازی در نقش سارا توبیاس در فیلم «متهم» (The Accused) جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.

۸ – دنزل واشنگتن (۲ اسکار؛ ۱ اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد و ۱ اسکار بازیگر نقش مکمل مرد)

دنزل واشنگتن یکی از تنها دو بازیگر رنگین پوستی است که موفق به دریافت دو جایزه اسکار در رشته بازیگری شده است و او اولین کسی بود که این کار را انجام داد. اولین جایزه اسکار او در سال ۱۹۹۰ برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد با فیلمی با موضوع جنگ داخلی آمریکا به نام «افتخار» (Glory) بود.

دومین جایزه او در سال ۲۰۰۲ برای بهترین بازیگر مرد در «روز تمرین» (Training Day) بود. او همچنین, یکی از چهار بازیگر مرد سیاه‌پوستی است که تا به حال جایزه بهترین بازیگر مرد را برده است و همچنان با مجموع ده نامزدی، رکورد بیشترین نامزدی اسکار را در اختیار دارد. او و ماهرشالا علی در سال ۲۰۱۹ تنها بازیگران رنگین‌پوستی هستند که موفق به دریافت دو جایزه اسکار در بخش بازیگری شده اند.

۷ – والتر برنان (۳ اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد)

والتر برنان، خواننده کانتری و بازیگر قدیمی هالیوود در مجموع چهار نامزدی اسکار دریافت کرد که همگی در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بودند. اولین اسکار او در نهمین دوره جوایز اسکار برای بازی در فیلم «بیا و بگیرش» (Come and Get It) در سال ۱۹۳۶ به او اهدا شدو او همچنین, برای کنتاکی و وسترن یک جایزه برده بود.

۶ – دنیل دی لوئیس (۳ اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد)

دنیل دی لوئیس که به خاطر تکنیک‌های متد اکتینگ شدیدش شناخته می‌شود، در مجموع شش بار نامزد اسکار و سه بار برنده شده است که همگی در بخش بهترین بازیگر مرد هستند. اولین اسکار او در سال ۱۹۹۰ برای بازی در فیلم «پای چپ من» (My Left Foot)، یک فیلم زندگینامه‌ای بر اساس خاطرات کریستی براون، هنرمند و نویسنده ایرلندی مبتلا به فلج مغزی بود. دی لوئیس اصرار داشت که با انجام کاری که براون نمی‌توانست انجام دهد، شخصیت خود را حفظ کند، به این معنی که خدمه مجبور بودند او را با ویلچر هل دهند و به او غذا بدهند.

دومین برد او در سال ۲۰۰۸ برای فیلم «خون به پا خواهد شد» (There Will Be Blood) رقم خورد و آخرین جایزه اسکار او برای بازی در نقش شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده، آبراهام لینکلن، در «لینکلن» (Lincoln) بود. در حین فیلمبرداری، او دوباره ماندن در نقشش را هرگز کنار نگذاشت و اصرار داشت که او را آقای لینکلن خطاب کنند. دی لوئیس از سال ۲۰۱۷ از بازیگری کناره‌گیری کرده است.

۵ – اینگرید برگمن (۳ اسکار؛ ۲ اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن، ۱ اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن)

اینگرید برگمن بازیگر سوئدی بود که بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۸ هشت بار نامزدی اسکار را دریافت کرد که یکی از آن‌ها برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و برنده سه مورد از آن‌ها شد. او برنده بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم هیجان‌انگیز و روان‌شناختی «چراغ گاز» در سال ۱۹۴۴ و نقش آناستازیا نیکولاونا، دختر تزار روسیه نیکلاس دوم بود که شایعه می‌شد تنها بازمانده اعدام تمام خانواده‌اش در آناستازیا است. برگمن برای بازی در اقتباس از رمان اسرارآمیز آگاتا کریستی، «قتل در قطار سریع السیر شرق» (Murder on the Orient Express)، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد.

۴ – جک نیکلسون (۳ اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد)

جک نیکلسون به‌خاطر نقش ترسناکش در فیلم اقتباس شده از رمان استیون کینگ یعنی «درخشش» (The Shinning) و در نقش جوکر در فیلم «بتمن» (Batman) تیم برتون در سال ۱۹۸۹ شناخته شده است. با این حال، این بازیگر دارای سه جایزه اسکار و دوازده نامزدی است. هر سه جایزه او برای بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم‌های «دیوانه از قفس پرید» (One Flew Over the Cuckoo's Nest)، «شرایط مهرورزی» (Terms of Endearment) و «بهتر از این نمیشه» (As Good as It Gets) بوده است.

۳ – مریل استریپ (۳ اسکار؛ ۲ اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن، ۱ اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن)

مریل استریپ بیش از ۲۰۰ جایزه، از جوایز تونی تا گرمی، برنده شده است. او به خاطر نقش‌های به‌یادماندنی‌اش در فیلم‌هایی مانند «شیطان پرادا می‌پوشد» (The Devil Wears Prada) و «ماما میا» (Mamma Mia) شناخته شده است. او در حال حاضر, رکورد بیشترین نامزدی اسکار را با ۲۱ نامزدی دارد و او فقط سه جایزه اسکار دارد: یکی برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم «کریمر در برابر کریمر» (Kramer V Kramer) و دو جایزه بهترین بازیگر زن برای «انتخاب سوفی» (Sophie’s Choice) و «بانوی آهنین» (The Iron Lady) که در آن, نقش اولین زن نخست‌وزیر بریتانیا، مارگارت تاچر را به تصویر می‌کشد.

۲ – فرانسیس مک‌دورمند (۴ اسکار؛ ۳ اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن، ۱ اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن)

فرانسیس مک دورمند با چهار جایزه اسکار، تنها بازیگری است که در این فهرست برنده جایزه خارج از رده‌های بازیگری شده است. مک دورمند هفت نامزدی دریافت کرده و بهترین بازیگر زن را برای فیلم‌های «فارگو» (Fargo)، «سه بیلرود خارج از ابینگ، میزوری» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) و «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» (Nomadland) دریافت کرده است. او در کنار بهترین بازیگر زن، جایزه بهترین فیلم را نیز برای بازی در نقش تهیه‌کننده «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» از آن خود کرد.

۱ – کاترین هپ‌بورن (۴ اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن)

کاترین هپبورن که توسط مؤسسه فیلم آمریکا به عنوان بهترین بازیگر زن سینمای کلاسیک هالیوود شناخته شده است، بیشترین جایزه اسکار را در رشته‌های بازیگری در تاریخ این جشنواره دریافت کرده است. او ۱۲ نامزدی در طول دوران حرفه‌ای‌اش دریافت کرده است که اولین مورد با دریافت بهترین بازیگر زن برای فیلم «شکوه صبح» (Morning Glory) در سال ۱۹۳۴ به پایان رسید. برد بعدی او تا سال ۱۹۶۸ برای «حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید» (Guess Who's Coming to Dinner) و سال بعد برای «شیر در زمستان» (The Lion in Winter) بود. آخرین نامزدی و پیروزی هپ‌بورن برای فیلم «کنار برکه طلایی» (On Golden Pond) در سال ۱۹۸۲ بود.