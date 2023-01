نگاهی به رکوردشکنی جان ویلیامز در مراسم اسکار

به نقل از as، جان تاونر ویلیامز (John Towner Williams), آهنگساز و رهبر ارکستر است که در دهه نهم زندگی اش توانسته نام خود را در فهرست نمادین‌ترین و تحسین شده‌ترین آهنگسازان تاریخ سینما قرار دهد و در کارنامه پُربار هنری اش جوایزی چون؛ گرمی، بفتا، گلدن گلوب و اسکار بدرخشند.

آثار جان ویلیامز به حدی برجسته هستند که وب سایت معتبر «کلاسیک اف ام» نیز از او به عنوان یکی از برترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک در تاریخ یاد می‌کند.

حماسه اسکای واکر جنگ ستارگان، فهرست شیندلر، سوپرمن و ایندیانا جونز از جمله آثار محبوبی هستند که جان ویلیامز، آهنگسازی آن‌ها را برعهده داشته است.

او دوستی و همکاری چندین ساله با استیون اسپیلبرگ دارد و آغاز آشنایی این دو به سال ۱۹۷۴ برای فیلم «شوگرلند اکسپرس» (The Sugarland Express) باز می‌گردد که اولین تجربه کارگردانی اسپیلبرگ بود که او آهنگسازی اثر خود را به بزرگ‌ترین آهنگساز تاریخ سینمای جهان سپرد و همین باعث شد که آن‌ها به همکاری با یکدیگر ادامه دهند و این زوج هنرمند، آثار مطرحی را در سینمای هالیوود به وجود آورند و در این میان، «رنگ ارغوانی» (The Color Purple) تنها ساخته استیون اسپیلبرگ بود که آهنگسازی موسیقی متن آن بر عهده جان ویلیامز نبود.

«آرواره‌ها» (Jaws)، «برخورد نزدیک از نوع سوم» (Close Encounters of the Third Kind)، ۱۹۴۱، «مهاجمان صندوق گمشده» (Raiders of the Lost Ark)، «ای. تی. موجود فرازمینی» (E.T. the Extra Terrestrial)، «ایندیانا جونز و معبد مرگ» (Indiana Jones and the Temple of Doom)، «امپراتوری خورشید» (Empire of the Sun)، «همیشه» (Always)، «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» (Indiana Jones and the Last Crusade)، «هوک» (Hook)، «پارک ژوراسیک» (Jurassic Park)، «فهرست شیندلر» (Schindler's List)، «جهان گمشده: پارک ژوراسیک» (the lost world: jurassic park)، «آمیستاد» (Amistad)، «نجات سرباز رایان» (Saving Private Ryan)، «ای. آی. هوش مصنوعی» (A.l. Artificial Intelligence)، «گزارش اقلیت» (Minority Report)، «اگه می‌تونی منو بگیر» (Catch Me if You)، «ترمینال» (The Terminal)، «جنگ دنیاها» (War of the Worlds)، «خانواده فیبلمن» (The Fabelmans) تنها چند نمونه موفق همکاری مشترک جان ویلیامز و استیون اسپیلبرگ هستند و جان ویلیامز توانست برای «خانواده فیبلمن» افتخار دیگری کسب کند و رکورد نامزدی اسکار خود را بشکند و برای پنجاه و سومین بار, نامزد دریافت جایزه اسکار برای شاخه بهترین موسیقی متن شود.

جان ویلیامز، به عنوان یکی از تحسین شده‌ترین آهنگسازان تمام تاریخ، در طول سال‌ها فعالیت هنری خود، ۵۳ بار موفق شده است که نامزد دریافت جایزه اسکار شود و همچنین، کسب پنج جایزه اسکار را در کارنامه هنری اش دارد که این نشان می‌دهد بعد از والت دیزنی، جان ویلیامز توانسته است در رتبه دوم بیشترین نامزدی دریافت جایزه اسکار قرار بگیرد.

این آهنگساز بزرگ، پس از انتخابش به عنوان نامزد بهترین آهنگساز برای موسیقی متن فیلم در این دوره از جوایز اسکار، در بیانیه‌ای گفت: از آکادمی به عنوان انتخاب من در فهرست نامزد‌ها سپاسگزاری می‌کنم و از استیون اسپیلبرگ برای فرصت ساخت موسیقی این فیلم بسیار خاص تشکر می‌کنم.

گفتنی است که تازه‌ترین ساخته استیون اسپیلبرگ توانسته است در این دوره از اسکار موفق عمل کند و بیشترین نامزد‌های اسکار را داشته باشد.

جان ویلیامز، در مورد ساخت آهنگ‌های فیلم اسپیلبرگ گفته است که این دو، ابتدا با هم در مورد صحنه‌هایی که موسیقی باید در آن وجود داشته باشد و همچنین، عملکردش در آن صحنه‌ها صحبت می‌کنند و سپس، او چند تم ابتدایی را از طریق پیانو برای این کارگردان می‌نوازد و بدنبال آن هرگز نشده است که اسپیلبرگ به او گفته باشد این تم را دوست ندارد یا این که تم خوبی نیست و در مقابل، با زبان بدن و چشمان خود، او را مورد تشویق قرار می‌دهد.

اسپیلبرگ نیز در مصاحبه‌ای گفته است که هر دو آن‌ها علاقه زیادی به استفاده از ارکستر کامل و گروه کُر در اغلب همکاری‌های مشترک خود دارند.

مدتی پیش جان ویلیامز گفته بود که پس از انتشار ««ایندیانا جونز و شماره گیری سرنوشت» در سال ۲۰۲۳، از آهنگسازی برای موسیقی متن فیلم بازنشسته می‌شود. زیرا می‌خواهد تمرکز خود را صرف آهنگسازی ارکستر سمفونیک کند. اما بعداً نظرش تغییر کرده و اعلام کرد که به آهنگسازی فیلم‌ ادامه می‌دهد.