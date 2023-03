«همه چیز همه جا به یکباره» جوایز «اتحادیه بازیگران» را به خانه بُرد

به نقل از ورایتی، ۲۶ فوریه (۷ اسفندماه)، بیست و نهمین دوره جوایز «اتحادیه بازیگران» (SAG Awards) برگزار شد و سر انجام، این رویداد، برندگان خود را شناخت.

فیلم «همه چیز همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once) ساخته «دنیل کوان» و «دنیل شاینرت» توانست بیشترین جایزه این دوره را از آنِ خود کرده و رکوردشکنی کند.

«همه چیز همه جا به یکباره» توانست برنده بهترین گروه بازیگری شود و «میشل یئو» هم برای ایفای نقش در این فیلم موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد و «جیمی لی کورتیس» هم برای بازی در این فیلم سینمایی، عنوان بهترین بازیگر زن نقش مکمل را از آن خود کرد و «کی هوی کوان» هم از دیگر بازیگران این فیلم موفق بود که توانست بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شود.

نکته شایان ذکر این است که «میشل یئو» دومین زن آسیایی است که توانسته برنده دریافت این جایزه شود. این در حالی است که او در این دوره با «کیت بلانشت»، «وایولا دیویس»، «آنا د آرماس»، «دنیل ددوایلر» به رقابت پرداخت که هر یک از این بازیگران، به ترتیب برای فیلم‌هایی چون؛ «تار» (Tár)، «زن شاه» (The Woman King)، «بلوند» (Blonde)، «تیل» (Till) نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول بودند.

«کی هوی کوان» هم به عنوان بازیگر فیلم «همه چیز همه جا به یکباره» توانست از رقبای خود در این دوره پیشی بگیرد و نام خود را به عنوان دومین بازیگر مرد آسیایی ثبت کند که توانسته است این جایزه را پس از «لی جونگ جی» کسب کند.

فهرست برندگان جوایز اتحادیه بازیگران سال ۲۰۲۳

بهترین بازیگر زن نقش اول

«میشل یو» «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین بازیگر مرد نقش اول

«برندن فریزر» «نهنگ» (The Whale)

بهترین گروه بازیگری در یک فیلم

«همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE)

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

«جیمی لی کورتیس»، «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

«کی هوی کوان»، «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین گروه بازیگری در یک سریال درام

«نیلوفر سفید» (THE WHITE LOTUS)

بهترین بدلکاری در یک فیلم

«تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick)

بهترین بازیگر زن در یک سریال درام

«جنیفر کولیج»، «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

بهترین بازیگر مرد در یک سریال درام

«جیسون بیتمن»، «اوزارک» (Ozark)

بهترین بازیگر زن در یک سریال کمدی

«جین اسمارت»، «قلم‌به‌مزدها» (Hacks)

بهترین گروه بازیگری در یک سریال کمدی

«ابتدایی ابت» (ABBOTT ELEMENTARY)

بهترین بازیگر مرد در یک سریال کمدی

«جرمی آلن وایت»، «خرس» (The Bear)

بهترین بازیگر زن در یک مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی

«جسیکا چستین»، «جرج و تمی» (George & Tammy)

بهترین بازیگر مرد در یک مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی

«سم الیوت»، ۱۸۸۳ (۱۸۸۳)

بهترین بدلکاری در یک سریال تلویزیونی

«موجودات عجیب» (Stranger Things)