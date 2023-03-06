قیمت هندزفری در بازار ۱۵ اسفند

|نام کالا
|قیمت (تومان)
|
هندزفری لیتو مدل LE-4
|۱۵۰,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل LE-21
|۱۹۹,۵۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل LE-24
|۲۹۵,۰۰۰
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هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G435
|۳,۳۹۵,۰۰۰
|هدفون بلوتوثی مدل L4
|۶۰۰,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل lb06
|۵۹۵,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل LB09
|۶۲۰,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل k10 Pro
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۸۰۰,۰۰۰
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هدفون بلوتوثی هایلو مدل W1
|۲,۲۲۰,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی بلوتوثی مدل LT-8
|۹۹۹,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل B60
|۱,۰۹۰,۰۰۰
|هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 2
|۳,۹۹۰,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Max
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۳۱,۹۰۰,۰۰۰
|هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro
|۶,۴۹۰,۰۰۰