قیمت هندزفری در بازار ۱۵ اسفند

در این خبر به بررسی قیمت انواع هندزفری در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از انواع هندزفری موجود در بازار به شرح زیر است.
 
 
 
 
 
 
 

نام کالا  قیمت (تومان)

هندزفری لیتو مدل LE-4

 ۱۵۰,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی مدل LE-21 ۱۹۹,۵۰۰
هندزفری بلوتوثی مدل LE-24 ۲۹۵,۰۰۰

هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G435

 ۳,۳۹۵,۰۰۰
هدفون بلوتوثی  مدل L4 ۶۰۰,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی مدل lb06 ۵۹۵,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی  مدل LB09 ۶۲۰,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی مدل k10 Pro
۸۰۰,۰۰۰

هدفون بلوتوثی هایلو مدل W1

 ۲,۲۲۰,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی بلوتوثی مدل LT-8 ۹۹۹,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی  مدل B60 ۱,۰۹۰,۰۰۰
هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 2 ۳,۹۹۰,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Max
۳۱,۹۰۰,۰۰۰
هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro ۶,۴۹۰,۰۰۰
 
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار
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برچسب ها: هندزفری و هدفون ، قیمت هندزفری ، نبض بازار
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