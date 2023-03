«همه چیز همه جا به یکباره»؛ برنده جایزه انجمن نویسندگان آمریکا

به نقل از ورایتی، هفتاد و پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز «انجمن نویسندگان آمریکا» (WGA)، یکشنبه شب این هفته در لس آنجلس برگزار شد که «جداسازی»، «همه‌چیز همه جا به یکباره» و «زنان حرف می‌زنند» توانستند جوایز این انجمن (WGA) را به خانه ببرند.

گفتنی است که این جوایز انجمن نویسندگان آمریکا (WGA)، آخرین جوایز انجمن‌های سینمایی آمریکا پیش از اسکار نود و پنجم هستند که تکلیف برندگان آن در روز‌های آینده مشخص می‌شود.

پیام بزرگ‌تر مراسم سال ۲۰۲۳ این بود که مجموعه نویسندگان صنعت سرگرمی در حال آماده شدن برای حمایت از صنف خود برای مذاکرات آتی به منظور افزایش حقوق‌ها هستند.

«ژانل جیمز»، مجری این برنامه و ستاره سریال «ابتدایی آبوت»، در ابتدای مراسم گفت که به جوایز انجمن نویسندگان و رأی مجوز اعتصاب خوش آمدید.

همچنین، «میشل بوتو»، استندآپ کمدین، بازیگر و مجری آمریکایی در این مراسم حضور داشت و سعی کرد که با شوخی‌های خود، یخ مراسم را بشکند و این مراسم با برنده شدن غافلگیر کننده برخی از هنرمندان همراه بود.

«سارا پولی» توانست جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلمنامه «زنان حرف می‌زنند» را دریافت کند. او ضمن سپاسگزاری از معلم سال اول تحصیلی اش گفت: «از معلم ام تشکر می‌کنم که تلاش برای تدریس ریاضیات به من را رها کرد و اجازه داد تا این که بتوانم در تمام روز، داستان بنویسم.»

«همه چیز همه جا به یکباره» هم برای «دنیل شاینرت» و «دنیل کوان»، جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال سینمایی را به ارمغان آورد و کوان هم تأکید کرد که هر موفقیتی با سخت جنگیدن بدست می‌آید.

سریال «خرس» (The Bear) هم توانست در بخش بهترین سریال کمدی، جایزه کسب کند و «جداسازی» و «نیلوفر سفید» هم در بخش‌های بهترین سریال جدید و مینی‌سریال موفقیت آمیز عمل کردند.

بهترین فیلمنامه اوریجینال

«همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All At Once)

بهترین فیلمنامه اقتباسی

«حرف‌های زنانه» (Women Talking)

بهترین مستند

مونیج دی‌دریم (Moonage Daydream)

سریال درام

جداسازی (Severance)

سریال کمدی

خرس (The Bear)

سریال جدید

جداسازی (Severance)

مینی‌سریال

نیلوفر سفید (The White Lotus)

فیلم تلویزیونی یا رسانه‌های جدید

جامعه افتخاری (Honor Society)

اپیزود انیمیشن

ناتمام (Undone) – Rectify

اپیزود درام

بهتر است با سال تماس بگیرید (Better Call Saul) – Plan and Execution

اپیزود کمدی

قلم‌به‌مزد‌ها (Hacks)