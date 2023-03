ساخت مستند «ایلان ماسک» توسط کارگردان برنده اسکار

به نقل از ورایتی، «ایلان ماسک» محور اصلی مستند جدیدی از «الکس گیبنی»، کارگردان برنده اسکار خواهد شد که این کارگردان، پیش از این با «پاک شدن: ساینتولوژی و زندان باور» (Going Clear: Scientology and the Prison of Belief) اسکار را به خانه برده است.

گیبنی در حالی ساخت این پروژه را در روز دوشنبه اعلام کرد که این مستند چند ماه است در دست تهیه است و این کارگردان گفته که از مواجهه با ماسک در این فیلم، بسیار هیجان‌زده است.

این مستند به «بررسی قطعی و بی‌پرده از زندگی کارآفرین میلیاردر فناوری و مدیرعامل تسلا، اسپیس ایکس و توییتر» می‌پردازد.

ماسک، غول فناوری در اواخر سال ۲۰۲۲ با تکمیل خرید ۴۴ میلیارد دلاری توییتر به اوج کار خود رسید و قول داد که تجربه کاربری این پلتفرم را بهبود بخشد و همچنین تعادل را به کاربر خود بازگرداند که از آن جمله می‌توان به حذف ربات‌ها از پلتفرم این شبکه اجتماعی اشاره کرد که قبلاً ماسک گفته بود زیاد هستند.

دو شرکت (Jigsaw Production) و (Closer Media) این فیلم مستند را تهیه می‌کنند و شرکت (Double Agent) وظیقه تأمین مالی این پروژه را بر عهده گرفته و هنوز شرکتی برای پخش این فیلم معرفی نشده است.

گیبنی برای تولید فیلم «تاکسی به سمت تاریکی» (Taxi to the Dark Side) نیز برنده جایزه اسکار شده بود.