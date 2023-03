«خانه ماهرخ» برنده جایزه اصلی جشنواره فیلم روسیه شد

فیلم سینمایی «خانه ماهرخ» به کارگردانی شهرام ابراهیمی و تهیه‌کنندگی محمد محمدی و شهاب حسینی، موفق به کسب تایگای طلایی جایزه اصلی جشنواره بین‌المللی فیلم «روح آتش» روسیه شد.

هیات داوران جشنواره بین‌المللی فیلم «روح آتش» که در «خانتی مانسیسک» روسیه برگزار می‌شود، جایزه اصلی تایگای طلایی این دوره خود را به فیلم «خانه ماهرخ» به کارگردانی شهرام ابراهیمی از ایران اهدا کرد.

این جشنواره بین المللی از سال ۲۰۰۲ توسط «سرگی الکساندرویچ سلوویف» با حمایت دولت منطقه‌ای در خانتی مانسیسک روسیه آغاز به کار کرده است و در حال حاضر امیرکاستاریکا ریاست این جشنواره را برعهده دارد.

در این دوره از جشنواره که «پاول لونگین» ریاست هیات داوران آن را برعهده داشت و با موضوع «فرهنگ ملل کوچک» برگزار شد، هفت فیلم از روسیه، چین، ژاپن، فرانسه، ایران، هند و آرژانتین با هم به رقابت پرداختند که فیلم‌های اول و دوم کارگردانان بود و در نهایت جایزه اصلی آن به فیلم «خانه ماهرخ» که با نام «پارالاکس» حضور بین‌المللی خود را آغاز کرده است، تعلق گرفت.

فیلم هندیِ «On Either Sides Of The Pond» ساخته‌ی «Parth Saurabh» که در جشنواره سن سباستین جایزه گرفته بود در این جشنواره دوم و فیلم تایوانیِ «Far Away Eyes» ساخته‌ی «Wang Chun Hong» که نماینده کشورش در اسکار و ونیز بوده نیز سوم شدند.

«خانه ماهرخ» قصه زندگی «ماهرخ» است که می‌خواهد در اولین فیلم خود بازی کند، اما همسرش «کیوان» مخالف آن است. قبل از فیلمبرداری، در روز تولدش، این هنرپیشه مشتاق به شدت دچار سوختگی از ناحیه صورت می‌شود و شکی ندارد که شوهر حسودش باعث این اتفاق بوده است.

شایان ذکر است که این جشنواره از سوم تا ششم مارس در روسیه برگزار شد.