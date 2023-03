برندگان اسکار ۲۰۲۳ معرفی شدند

با یکه‌تازی «همه چیز، همه جا به یکباره»؛

از ساعات بامداد امروز، دوشنبه به وقت ایران، سالن دالبی تئاتر شهر لس آنجلس، میزبان مراسم اسکار نود و پنجم بود تا با شناخت برندگان این دوره، به مهم‌ترین رویداد سینمایی جهان و بزرگ‌ترین شب هالیوود پایان دهد.

اجرای مراسم اسکار ۲۰۲۳ را همانند اسکار‌های ۸۹ و ۹۰ ام، جیمی کیمل برعهده داشت و درواقع، این سومین بار بود که او میزبان هالیوودی‌های حاضر در سالن دالبی تئاتر شهر لس آنجلس بود.

«همه چیز، همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All At Once)، تنها فیلمی بود که با نامزدی در ۱۱ شاخه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، بهترین بازیگر نقش اصلی زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین فیلمنامه اوریجینال، از دیگر رقبای خود یعنی فیلم‌های «در جبهه غرب خبری نیست» (All Quiet on the Western Front) و «بنشی‌های اینشیرین» (The Banshees Of Inisherin) پیشی گرفته بود چراکه هر یک از این دو فیلم توانسته بودند در ۹ شاخه نامزد دریافت جایزه اسکار شوند.

نود و پنجمین دوره مراسم اسکار در مقایسه با دوره‌های قبلی، شاهد نامزد شدن بازیگران زیادی بود که توانسته بودند برای نخستین بار به عنوان نامزد‌های اسکار انتخاب شوند و در این میان، «همه چیز، همه جا به یکباره»، تنها فیلمی بود که چهار بازیگرش شانس نامزدی اسکار را از آن خود کردند.

فهرست برندگان اسکار ۲۰۲۳ در شاخه‌های مختلف

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

«که هوی کوان»، «همه چیز، همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

«جیمی لی کرتیس»، «همه چیز، همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین انیمیشن بلند

«پینوکیوی گیرمو دل تورو» (Guillermo del Toro's Pinocchio)

بهترین مستند کوتاه

«نجواگران فیل»(The Elephant Whisperers)

بهترین فیلم بین المللی

«در جبهه غرب خبری نیست» (All Quiet on the Western Front) از کشور آلمان

بهترین فیلمنامه اقتباسی

حرف‌های زنانه (Women Talking)

بهترین مستند بلند

ناوالنی (Navalny)

بهترین فیلمنامه اوریجینال

«همه چیز، همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین طراحی لباس

«پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد» (Black Panther: Wakanda Forever)

بهترین گریم

«وال/نهنگ» (The Whale)

بهترین طراحی تولید

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

بهترین کارگردانی

«دانیل کوان و دانیل شاینرت» «همه چیز، همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین فیلمبرداری

در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

بهترین انیمیشن کوتاه

«پسر، موش کور، روباه و اسب» (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse)

بهترین تدوین

«همه چیز، همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین صدا

«تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick)

بهترین فیلم کوتاه

«وداع ایرلندی» (an Irish goodbye)

بهترین موسیقی متن

«در جبهه غرب خبری نیست» (All Quiet on the Western Front)

بهترین بازیگر زن

«میشل یئو»، «همه چیز، همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین بازیگر مرد

«برندان فریزر»، «وال/ نهنگ» (The Whale)

بهترین ترانه

ترانه «Naatu Naatu» از فیلم «RRR»

بهترین فیلم

«همه چیز، همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین جلوه‌های ویژه بصری

آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)