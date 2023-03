«منتقد فیلم»؛ آخرین فیلم تارانتینو برای هالیوود

به نقل از هالیوود ریپورتر، «کوئنتین تارانتینو» برای آخرین بار بازگشت.

بر اساس آن چه که منابع می گویند فیلمساز برخی از حذف نشدنی‌ترین فیلم‌های سه دهه گذشته، از جمله «داستان عامه‌پسند» (Pulp Fiction) و «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood) آخرین فیلمش را می‌سازد.

به گفته منابع آگاه، «منتقد فیلم» (The Movie Critic)، نام فیلمنامه‌ای است که تارانتینو نوشته و در حال آماده‌سازی برای کارگردانی در پاییز امسال است.

جزئیات این فیلمنامه در یک کیف نگهداری می‌شود، اما منابع، داستان را در اواخر دهه ۱۹۷۰ در لس آنجلس با یک زن اصلی در مرکز آن توصیف می‌کنند.

این امکان وجود دارد که داستان روی پائولین کیل، یکی از تأثیرگذارترین منتقدان سینما در تمام دوران تمرکز کند.

کائل که در سال ۲۰۰۱ درگذشت، نه تنها یک منتقد، بلکه یک مقاله‌نویس و رمان‌نویس بود. او به خاطر دعوا‌های خصمانه‌اش با تدوینگران و همچنین فیلمسازان شهرت داشت و در اواخر دهه ۱۹۷۰، کائل مدت کوتاهی به عنوان مشاور برای استودیدی پارامونت کار می‌کرد، سمتی که او به دستور بازیگر وارن بیتی پذیرفت.

به نظر می‌رسد زمان آن کار، پارامونت با محل فیلمنامه منطبق و معروف است که فیلمساز برای کائل احترام عمیقی قائل است. بنابراین، این موضوع، احتمال این که او سوژه فیلم باشد را بیشتر می‌کند.

این پروژه، استودیویی ندارد و به گفته منابع، این فیلمنامه ممکن است در اوایل این هفته در اختیار استودیو‌ها یا خریداران قرار گیرد.

یکی از پیشتازان می‌تواند سونی باشد، جایی که تارانتینو رابطه تنگاتنگی با تام راثمن دارد. سونی «روزی روزگاری در هالیوود»، اثر ۲۰۱۹ این فیلمساز در زمینه فیلمسازی دهه ۱۹۶۰ را توزیع کرد و همچنین قراردادی منحصر به فرد به او داد که در آن حق نشر به مرور زمان به او بازمی‌گردد.

هالیوود نیز، پس از نامزدی در ۱۰ شاخه، دو جایزه اسکار را از آن خود کرد و بیش از ۳۷۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت.

تارانتینو دو دهه است که توانایی جذب محبوب‌ترین بازیگران را دارد و دو بار با لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت کار کرده است.

او با کریستوف والتز کار کرد تا دو جایزه اسکار را دریافت کند. ساموئل ال جکسون، یکی از همکاران ثابت اوست. اگر واقعاً این آخرین فیلم او باشد، بعید نیست که بازیگران محبوب همه چیز را کنار بگذارند تا برای نقش‌ها صف آرایی کنند.

این فیلمساز مدت‌هاست که تعداد محدودی فیلم را درنظر دارد و گفته است که می‌خواهد ۱۰ فیلم را کارگردانی کند یا در ۶۰ سالگی بازنشسته شود؛ و اواخر این ماه ۶۰ ساله می‌شود.

او همچنین از فلسفه‌ای حمایت کرده است که کارگردانان با افزایش سن از ارتباط خود خارج می‌شوند.

در سال ۲۰۱۲، او به یک مجله گفت: می‌خواهم در یک نقطه خاص توقف کنم. کارگردان‌ها با بزرگتر شدن بهتر نمی‌شوند. معمولاً بدترین فیلم در فیلم‌شناسی آن‌ها همان چهار فیلم آخر هستند. من تماماً در مورد فیلم‌شناسی‌ام دقیق هستم و یک فیلم بد، سه تا فیلم خوب را خراب می‌کند. من آن کمدی بد و دور از دسترس را در فیلموگرافیم نمی‌خواهم، فیلمی که مردم را به فکر فرو می‌برد.

تارانتینو یکی از مشهورترین نویسندگان هالیوود است که علاقه زیادی به تاریخچه فیلم و ژانر‌های دور ریختنی دارد که تمایل داشتند در حاشیه این صنعت فعالیت کنند. اما برداشت مدرن و عالی او از این ژانر‌ها دو جایزه اسکار برای بهترین نویسندگی (برای «داستان عامه‌پسند» و «جانگوی آزاد شده» (Django Unchained))، سه نامزدی بهترین کارگردانی و یک نامزدی بهترین فیلم را برای او به ارمغان آورده است.

با وجود این که تارانتینو قصد دارد از فیلمسازی کناره‌گیری کند، به سایر رسانه‌های خلاقانه ابراز علاقه کرده است و در مصاحبه‌ها خاطرنشان کرده است که می‌تواند سریال‌ها یا نمایش‌های محدودی را کارگردانی کند.

گفتنی است که او در سال ۲۰۲۱، اولین رمان خود را منتشر کرد، رمانی به نام «روزی روزگاری در هالیوود».