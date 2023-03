نحوه غیرفعالسازی اعلانات رایانه

اعلانات اگرچه به کاربر اطلاع می‌دهد که چه فرآیندی در دستگاه‌های الکترونیکی‌شان در حال اتفاق افتادن است، اما هنگام کار می‌تواند سبب کاهش تمرکز کاربران شود، این درحالی است که در سیستم عامل ویندوز هم مانند گوشی‌های هوشمند می‌توان اعلانات‌را مدیریت کرد.

در گوشی هوشمند سیستم عامل اندروید و ios وقتی کاربر دست خود را به بالای صفحه به سمت پایین بکشد اعلانات نمایش داده می‌شود و در ویندوز هم قسمت اعلانات وجود دارد. نرم‌افزار می‌تواند به کاربر اعلانات بدهد که چه اتفاقاتی داخلش افتاده و می‌تواند کاربر را مطلع کند که به نرم‌افزار مراجعه کند. اما در بسیاری مواقع این پیغام‌ها باعث آزار و اذیت و از دست دادن تمرکز کاربران می‌شود؛ بنابراین زمانی که کاربر اعلانات کمتری دریافت کند تمرکز را کمتر از دست می‌دهد و کارایی بالاتر دارد؛ در گوشی‌های هوشمند با خاموش کردن این گزینه تقریبا نوتیفیکیشن‌ها غیرفعال می‌شوند، مگر اینکه نرم‌افزار خاصی باشد که برای کاربر مهم است، به این‌صورت می‌توان اعلانات را مدیریت کرد. در سیستم عامل ویندوز هم می‌توان اعلانات را مدیریت یا Customize (شخصی‌سازی) کرد.

برای این روش لازم است که کاربر بر روی تنظیمات (Settings) کلیک کند و گزینه System را زده تا وارد تنظیمات اعلانات شود، اولین گزینه به نام Notifications, Get notifications from apps and other senders را تیک بزند و آن را روی حالت off بگذارد که تمام اعلانات برنامه‌های نصب در ویندوز، غیرفعال یا خاموش می‌شوند. اما اگر بخواهد این کار را انجام ندهد و برنامه خاصی مورد نظر کاربر باشد تیک این گزینه را روی حالت on بگذارد.

همچنین در قسمت Focus assist کاربر می‌تواند تعریف کند که برنامه‌ها چگونه پیغام دهند؛ در این شرایط، سه حالت نمایش داده می‌شود؛ اگر گزینه off انتخاب شود، یعنی همه برنامه‌ها و مخاطبان به کاربر اعلان‌ها بدهند. اگر تیک قسمت Priority Only فعال باشد، کاربر تعریف می‌کند که چه برنامه‌هایی اعلان بدهند و اگر تیک گزینه Alarms Only فعال باشد، یعنی همه چیز مخفی شده و هیچ پیغامی به جز آلارم‌ها دریافت نشود.

هر برنامه‌ای که بخواهد به کاربر اعلان دهد در قسمت notifications from apps and other senders اضافه شده و هر برنامه‌ای که قرار نیست اعلان بدهد، را خاموش کنید، یا اینکه برای هر برنامه مشخص شود اعلان را چه وقت به اطلاع شما برساند.

برای این کار لازم است کاربر روی گزینه Banners, Sounds بزند تا صفحه دیگری باز شود در این صفحه کاربر می‌تواند مشخص کند که اگر برنامه‌ای است اعلان نمایش بدهد کجاس صفحه کاربر را مطلع کند، یا اینکه با فعال کردن گزینه When a Notification arrives می‌توان اعلان‌های آن برنامه را صدا دار کرد یا اینکه با فعال کردن گزینه Priority of Notifications in Notification Center اعلان بالا، پایین، وسط یا نرمال نمایش داده شود.

با این روش برای هریک از برنامه‌هایی بر روی سیستم عامل ویندوز کاربر نصب شده می‌توان اعلانات آن‌ها را شخصی‌سازی یا Customiza کرد؛ دو گزینه دیگر پایین صفحه وجود دارد که یکی از آن‌ها گزینه Get Tips and Suggestions When I Use Windows است؛ یعنی یک‌سری کمک، راهنما یا پیشنهاد استفاده از ویندوز را نشان می‌دهد و گزینه بعدی گزینه بعدی Offer Suggestions on How I Can Set Up My Device است؛ یعنی اگر یک دشتگاه به سیستم وصل شد به کاربر پیغام بدهد و اگر از این گزینه نمی‌خواهد استفاده کند می‌تواند تیک آن‌ها را روی حالت off بگذارد.