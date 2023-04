کیفیت صدای ایرپاد خود را با چند روش ساده تا ۱۸۰ درجه ارتقاء دهید

اپل ویژگی صدای دالبی خود را در تلاش برای ایجاد یک افکت صدای فراگیر تنها از دو منبع صوتی؛ یکی در گوش چپ و دیگری در سمت راست شما توسعه داده است و اگر از خود می‌پرسید «صدای دالبی چیست؟»، این شرکت آن را به‌عنوان «صدای سینما مانندی که شما را از فیلم یا ویدیویی که در حال تماشای آن هستید، احاطه می‌کند» از طریق هدفون خودتان توصیف می‌کند.

برای استفاده از سیستم صوتی فضایی اپل، به ترکیب خاصی از سخت افزار و نرم افزار نیاز دارید. اول از همه ایرپاد: همانطور که در بالا گفتیم، شما به ایرپادپرو و ایرپاد مکس نیاز دارید.

ایرپاد شما نیز باید آخرین سیستم عامل را اجرا کند. این به‌روزرسانی‌ها باید به‌طور خودکار انجام شوند، اما اگر صدای مکانی را به عنوان یک ویژگی نمی‌بینید، ممکن است آخرین وصله نصب نشده باشد. به‌سادگی شارژ مجدد آن‌ها به مدت ۳۰ دقیقه برای شارژ کافی است. مورد بعدی سپس دستگاهی است که در واقع با استفاده از آن در حال تماشای ویدیو‌ها هستید. این باید یک آیفون ۷ یا آیفون ۷ پلاس از سال ۲۰۱۶ باشد؛ از طرف دیگر می‌توانید مسیر iPad را انتخاب کنید، زیرا صدای فضایی با iPad Pro (نسل سوم به بعد)، iPad Air (نسل سوم به بعد)، iPad استاندارد (نسل ششم به بعد) و iPad mini (پنجم) کار می‌کند. برای تبلت‌ها، باید از iPadOS ۱۴ یا جدیدتر استفاده کنید.

همچنین به یک برنامه ویدیویی نیاز دارید که از صدای دالبی پشتیبانی کند. متاسفانه اپل فهرست اصلی برنامه‌هایی را که دارای قابلیت‌های صوتی دالبی هستند یا نه، منتشر نکرده است، اما یک جست‌وجوی سریع در وب تعدادی از بازدیدکنندگان را نشان می‌دهد و به شما می‌گوید که آیا برنامه انتخابی شما این ویژگی را ارائه می‌دهد یا خیر.

نحوه فعال کردن صدای دالبی

اگر برای اولین بار یک ایرپاد پرو یا ایرپاد مکس را به دستگاهی با iOS ۱۴ یا iPadOS ۱۴ متصل می‌کنید، از شما خواسته می‌شود که صدای مکانی را در طول فرآیند راه‌اندازی روشن کنید. اگر فورا آن را فعال نکردید، می‌توانید بعدا آن را انجام دهید.

برای پیدا کردن صفحه مورد نیاز خود، تنظیمات را در دستگاه خود باز کرده و بلوتوث را انتخاب کنید. روی دکمه آبی اطلاعات در سمت راست ایرپاد خود ضربه بزنید، سپس کلید جابجایی صوتی دالبی را روشن کنید. اگر می‌خواهید یک نسخه نمایشی از صدای مکانی را در عمل مشاهده کنید، یک گزینه See & Hear How It Works در زیر کلید جابجایی وجود دارد.

یک برنامه ویدیویی مانند Apple TV+ را بارگیری کنید و آماده کار شوید. سعی کنید در حین تماشا سر، آیفون یا آیپد خود را حرکت دهید، صدا باید متناسب با آن تنظیم شود؛ مثلا آیفون خود را روی گوش راست خود قرار دهید، بیشتر صدا باید به آن گوش تغییر کند.

البته تاثیرات صوتی دالبی به ویدیویی که در حال تماشای آن هستید و نحوه کدگذاری صدا در محتوا بستگی دارد، اما شما باید بتوانید تفاوت بین صدای دالبی و صدای استریو را تشخیص دهید.

‌

می‌توانید بین صدای دالبی و صدای استریو از مرکز کنترل جابجا شوید: از سمت راست بالای صفحه نمایش را به سمت پایین بکشید تا باز شود، سپس روی نوار صدا برای هدفون متصل خود ضربه بزنید و نگه دارید. برای روشن و خاموش کردن ویژگی، روی Spatial Audio ضربه بزنید.

شایان ذکر است که برخی از تنظیمات صوتی دیگر می‌توانند بر نحوه عملکرد صدای دالبی تاثیر بگذارند، این تنظیمات شامل گزینه‌های Mono Audio و Balance است که اگر Accessibility را در تنظیمات انتخاب کنید، خواهید دید.

منبع: popsci