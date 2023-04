لوکیشن فصل دوم «آخرین بازمانده از ما» انتخاب شد

به نقل از ددلاین، سریال درام HBO در ونکوور برای ادامه حماسه جوئل (با بازی پدرو پاسکال) که وظیفه محافظت از یک نوجوان ۱۴ ساله به نام الی (با بازی بلا رمزی) که ممکن است آخرین امید تمدن پس از یک بیماری همه‌گیر جهانی باشد را بر عهده دارد، فیلمبرداری خواهد شد.

طرفداران بازی ویدیویی ۲۰۱۳ که الهام بخش سریال «آخرین بازمانده از ما» (The Last of Us) بود، می‌دانند که بخش قابل توجهی از داستان در قسمت دوم در شمال غربی اقیانوس آرام اتفاق می‌افتد.

شبکه HBO هنوز جزئیاتی در مورد خط داستانی آینده یا زمان شروع تولید به اشتراک نگذاشته است.

فیلمبرداری فصل اول این سریال پرطرفدار در جولای ۲۰۲۱ در کلگری آلبرتای کانادا آغاز شد و مناطق مختلف در این استان کانادا مانند تگزاس، وایومینگ و میسوری برای این درام آخرالزمانی نیز برای فیلمبرداری انتخاب شدند.

پس از نمایش دو قسمت ابتدایی «آخرین بازمانده از ما»، شبکه تصمیم به تمدید این سریال برای فصل دوم گرفت و این سریال پس از «خاندان اژدها» (House of the Dragon) بیشترین بیننده را داشت.

در حین صحبت با خبرنگاران، قبل از پخش قسمت پایانی، سازندگان کریگ مازین و نیل دراکمن توضیح دادند که چرا بینندگان با ادامه فصل اول کمتر و کمتر افراد آلوده را دیدند.

مزین گفت: «من می‌گویم با وجود این که ما برای یک فصل تلویزیون سبز بودیم، من و نیل احساس می‌کردیم که نمی‌توانیم یک فصل تلویزیونی بسازیم بدون این که در نظر بگیریم بعد از آن چه خواهد شد.

قسمت‌های بیشتری در راه است. من فکر می‌کنم تعادل همیشه فقط در یک قسمت یا حتی قسمت به قسمت نیست، بلکه فصل به فصل است و ممکن است بعداً، تعداد بیشتری از افراد در دنیای سریال آلوده شوند.»