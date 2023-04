جایزه اصلی جشنواره بنگلور برای «بی مادر»

«بی مادر»، نخستین ساخته بلند مرتضی فاطمی، به تهیه کنندگی محمد رضا مصباح و علی اوجی در چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بنگلور (bengaluru international film festival) جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه آسیایی را دریافت کرد.

این جایزه به طور مشترک به فیلم‌های «بی مادر» از ایران و before, now & then «قبل، اینک و بعد» ساخته کامیلا آندینی (برنده جایزه خرس نقره‌ای از جشنواره برلین) اهداء شد.

«بی مادر» پیش از این در دو جشنواره داکا (بنگلادش) و Crossing The Screen (انگلستان) نیز جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داده بود.

گفتنی است جشنواره بین المللی فیلم بنگلور که از ۲۲ تا ۳۰ مارس برگزار شد، از جشنواره‌های رقابتی بین المللی با تمرکز خاص تقویم FIAPF است که در بخش اصلی بر رقابت فیلم‌های آسیایی متمرکز است و در این دوره در بخش نمایشی فیلم‌هایی همچون «همه‌چیز، همه‌جا و به یکباره»، آرژانتین۱۹۸۵، «نهنگ» دارن آرنوفسکی و «برادران لیلا» به نمایش درآمدند و در بخش رقابتی چهارده فیلم از جمله «جنگ جهانی سوم» و «شهربانو» و «بی «مادر» از ایران حضور داشتند که «بی‌مادر» برنده جایزه بهترین فیلم و جایزه نقدی پنج میلیون روپیه‌ای (۶۰ هزار دلاری) این رقابت شد.

در این فیلم امیر آقایی، میترا حجار، پژمان جمشیدی، پردیس پورعابدینی، علی اوجی، بیتا عزیز، سارا محمدی، فاطمه میرزایی ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سیدمرتضی فاطمی، تهیه‌کنندگان: محمدرضا مصباح، علی اوجی، سرمایه‌گذار: صالح موذن‌زاده، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: روزبه سجادی حسینی، طراح صحنه: سهیل دانش اشراقی، طراح گریم: محمود دهقانی، صدابردار: بابک اردلان، طراح لباس: گلناز گلشن، تدوین: محمد نجاریان، مدیرتولید: محمد حیدرقلی، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تدارکات: سجاد نوری، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، عکاس: مریم رضوی و پخش بین الملل: ایریماژ