انتشار نخستین تصویر رسمی از فیلم «ناپلئون»

به نقل از ورایتی، با انتشار اولین تصویر رسمی «ناپلئون» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، خبر‌ها حاکی از این است که این فیلم، به موقع برای فصل جوایز، وارد سینما‌ها خواهد شد.

حماسه تاریخی اسکات در تاریخ ۲۲ نوامبر توسط سونی پیکچرز، در سینما‌ها اکران می‌شود و سپس، مشترکین اپل تی وی + می‌توانند به صورت انحصاری، این کار را ببینند.

«واکین فینیکس» در «ناپلئون» در نقش «ناپلئون بناپارت»، یکی از رهبران ارتش فرانسه ظاهر می‌شود که در سال ۱۸۰۴ توانست به قدرت برسد.

نگاه فینیکس در این کار به خاستگاه ناپلئون، شخصی و همچنین اصلی است و درواقع، اسکات، روایتگر ظهور این رهبر فرانسوی و روابطی است که دارد.

در «ناپلئون» ونسا کربی در نقش ملکه ژوزفین و طاهر رحیم در نقش پل باراس ظاهر می‌شوند و فیلمنامه اش را «دیوید اسکارپا» به نگارش در آورده است.

همکاری فینیکس و اسکات به فیلم پرفروش «گلادیاتور» برمی گردد که هر دو آن‌ها توانستند نامزد اسکار بهترین کارگردانی و بازیگری شوند.

اسکات، در یکی از مصاحبه‌های خود، سوال‌های متعدد «واکین فینیکس» درمورد ابعاد مختلف «ناپلئون» را یکی از دلایل موفقیت این پروژه عنوان و تأکید کرد که آن‌ها تغییراتی در فیلم به وجود آوردند تا این بازیگر بتواند تمرکز خود را روی شخصیت «ناپلئون بناپارت» بگذارد. زیرا نکته‌های او باعث خاص شدن این کار شد.

گفتنی است که درام تاریخی حماسی «ناپلئون» دو سال پس از ساخت «خاندان گوچی» (House of Gucci) و «آخرین دوئل» (The Last Duel) ساخته‌های «ریدلی اسکات» عرضه می‌شود.