آغاز هفته دولت در استان قم با ادای احترام به شهدا

استاندار قم به همراه معاونان استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی، با حضور در گلزار شهدای قم و عطرافشانی مزار شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه، یاد و نام این شهیدان والامقام را گرامی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  اکبر بهنام جو،استاندار قم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در آستانه هفته دولت، با حضور در گلزار شهدای قم، بر سر مزار سردار شهید مهدی زین‌الدین و دیگر شهدای والامقام استان حاضر شدند و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره آنان را زنده نگه داشتند.

این مراسم معنوی در حالی برگزار شد که یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر نیز در آستانه سالروز شهادت مظلومانه آنان در انفجار دفتر نخست‌وزیری گرامی داشته شد؛ واقعه‌ای که از ۲ الی ۸ شهریورماه به عنوان هفته دولت نامگذاری شد.

حاضران در این آیین معنوی ضمن تأکید بر تداوم راه شهیدان، خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم را مهم‌ترین رسالت مسئولان در هفته دولت دانستند و با تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، بر ادامه مسیر ایثار و خدمت تأکید کردند.

اکبر بهنام جو استاندار قم در حاشیه این مراسم با حضور در جمع اعضای بسیج گلزار شهدا، ضمن گفت‌و‌گو با آنان به مشکلات و دغدغه‌هایشان گوش داد و بر پیگیری و رفع موانع موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد.

 

