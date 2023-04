سمینار هندسه و توپولوژی، برای اولین‌بار دی‌ سال ۱۳۷۹ در دانشگاه تبزیر با همکاری مرکز تحقیقات علوم پایه ایران آغاز به‌کار کرد و پس از آن، این سمینار هر دو سال یک‌بار در یکی از دانشگاه‌های ایران برگزار می‌شود. امسال نیز دانشگاه تبریز برای دومین‌بار میزبان این سمینار خواهد بود.

مقاله‌های منتخب در این سمینار، بعد از داوری در مجله Journal of Finsler Geometry and its Applications منتشر خواهد شد. همچنین به مقاله برگزیده ارائه‌شده در این سمینار، جایزه «پروفسور محسن هشترودی» اعطا می‌شود.

جایزه پروفسور محسن هشترودی، با هدف تجلیل از استاد فقید دکتر محسن هشترودی و تقدیر از پویندگان راه او در پهنه گسترده ریاضیان و به ویژه توجه به هندسه و تشویق جوانان و ایجاد علاقه در آن‌ها اهدا می‌شود.

پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۰ خرداد سال جاری نسبت به ارسال مقاله‌های خود به دبیرخانه این سمینار اقدام کنند. نتایج داوری این مقاله‌های ۳۰ خردادماه اعلام می‌شود و آخرین مهلت ثبت‌نام در این سمینار، ۱۵ تیرماه خواهد بود.

محور‌های این همایش شامل: هندسه ریمانی، هندسه شبه ریمانی، هندسه فینسلر، هندسه دیفرانسیل مختلط و حقیقی، هندسه اقلیدسی و نا اقلیدسی، گروه لی و جبرلی، هندسه جبری، توپولوژی عمومی، توپولوژی جبری، توپولوژی دیفرانسیلی، سیستم‌های دینامیکی و کاربرد‌های هندسه در فیزیک و سایر علوم است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقاله و شرکت در سیمنار به وب‌سایت دوازدهمین سمینار «هندسه و توپولوژی» مراجعه کنند.