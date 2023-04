این بیماری اغلب در کودکان و نوجوانان و زمانی بروز می‌کند که سیستم ایمنی بدن به سلول‌های سازنده انسولین در لوزالمعده حمله می‌کند و آن‌ها را از بین می‌برد.

متخصصان در بخشی از مطالعه خود، باکتری‌های روده موسوم به میکروبیوم را در نوزادانی که به دیابت نوع ۱ مبتلا شده‌اند، با گروه کنترل که تا سن ۲۰ سالگی سالم مانده بودند، مقایسه کردند و تفاوت‌های چشمگیری در سن ۱۲ ماهگی بین دو گروه یافتند.

گزارش این گروه که در شماره اخیر مجله انجمن اروپایی مطالعه دیابت (European Association for the Study of Diabetes) منتشر شد، حاکی از آن است که نوزادانی که ابتلای آنان به دیابت نوع ۱ تشخیص داده می‌شود، دارای سطوح بالاتری از باکتری‌هایی‌اند که باعث التهاب می‌شوند و در واکنش ایمنی بدن نقش دارند.

دکتر مالین بلتکی، نویسنده ارشد این مطالعه و پزشک بیمارستان کودکان ویکتوریا در لینکوپینگ سوئد، گفت: یافته‌های ما نشان می‌دهد روده نوزادانی که به دیابت نوع ۱ مبتلا می‌شوند به طرز چشمگیری با نوزادان سالم متفاوت است و چند نشانگر زیستی میکروبی مرتبط با بیماری‌های آینده، ممکن است در اوایل یک سالگی در روده این نوزادان وجود داشته باشد.

بلتکی گفت: این کشف می‌تواند برای کمک به شناسایی نوزادانی که در معرض بیشترین خطر ابتلا به این بیماری هستند، قبل یا در طول اولین مرحله ابتلا به دیابت نوع ۱ استفاده شود و می‌تواند فرصتی برای تقویت یک میکروبیوم سالم روده برای جلوگیری از ایجاد بیماری باشد.

با این حال متخصصان می‌گویند مطالعاتی باید انجام شود تا در آن‌ها با بررسی تعداد بیشتری از کودکان مشخص شود که در ادامه زندگی، کدام باکتری بیشترین تاثیر را در ابتلا به دیابت نوع ۱ دارد و تعیین کند که وجود آن، چقدر می‌تواند به پیش‌بینی بروز بیماری کمک کند.

منبع: گاردین