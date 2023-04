ایندیانا جونز رکوردشکنی کرد

به نقل از دایرکت، مدیر ارشد لوکاس‌فیلم فاش کرد که «ایندیانا جونز و تماس سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) رکورد زمان این مجموعه فیلم را خواهد شکست.

در میان تمام اخبار هیجان‌انگیزی که در جشن «جنگ ستارگان ۲۰۲۳» به اشتراک گذاشته شد، لوکاس فیلم، یک تریلر کاملاً جدید و برخی به‌روزرسانی‌های «ایندیانا جونز ۵» را به اشتراک گذاشت. یعنی بخشی از دور عظیم فیلم‌هایی که تابستان امسال به سینما‌ها می‌آیند.

این شامل یک بیانیه مطبوعاتی کاملاً جدید بود که تأیید می‌کرد «تماس سرنوشت» آخرین فیلم در مجموعه ایندیانا جونز خواهد بود و به یک دوره ۴۲ ساله باورنکردنی برای هریسون فورد و دور چرخشی همبازی‌هایش پایان می‌دهد.

با توجه به این که این دنباله، تمام مراحل داستان خود را از بین می‌برد، زمان اجرای «ایندیانا جونز ۵» قسمت دیگری از فیلم است که طرفداران را در مورد آینده کنجکاو می‌کند.

کاتلین کندی، رئیس لوکاس‌فیلم در صحبت با کولایدر به اشتراک گذاشت که «ایندیانا جونز و تماس سرنوشت» طولانی‌ترین زمان را در میان فیلم‌های ایندیانا جونز تا به امروز خواهد داشت و کندی تأیید کرد که این فیلم تقریباً ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه خواهد بود.

علاوه بر این، گفته می‌شود که «ایندیانا جونز ۵» رکورد بودجه در نظر گرفته شده برای ساخت را هم در این مجموعه فیلم خواهد شکست چراکه ۲۹۴.۷ میلیون دلار صرف ساخت این فیلم شده است.

فیلم پنجم «ایندیانا جونز» در تاریخ ۱۸ می‌ در بخش خارج از مسابقه جشنواره کن اکران می‌شود و از ۳۰ ژوئن راهی سینما‌های سراسر جهان خواهد شد.

در این فیلم، بار دیگر هریسون فورد در نقش باستان‌شناس معروف جلوی دوربین رفته است و فیبی والر-بریج، مدس میکلسن، آنتونیو باندراس و توبی جونز دیگر بازیگران فیلم هستند.