باشگاه خبرنگاران جوان - علی یزدی با اشاره به اینکه این تجهیزات شامل ۱۵ هزار قلم تجهیزات ورزشی است گفت: این تجهیزات در قالب ۸۵۰ بسته برای مدارس توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح با چشم انداز هر مدرسه یک مهارت تهیه و توزیع می‌شود و این کاروان‌ها در راستای عدالت محوری و کیفیت بخشی به موضوع ورزش مدارس است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قم افزود: این تجهیزات شامل میز تنیس و راکت، توپ انواع رشته‌های ورزشی و اقلام بهداشتی می‌شو.

یزدی با اشاره به اینکه رشد و توسعه فضا‌های ورزشی مدارس از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش استان است افزود: در سال تحصیلی جدید برای کیفیت بخشی به ورزش مدارس استان ۵۴ فضای ورزشی با اعتبار ۱۳ و نیم میلیارد تومانی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است که می‌تواند در ارتقا کیفیت ورزش مدارس موثر باشد.

وی گفت: این ۸۵۰ بسته قرار است در ۸۵۰ مدرسه استان قم توزیع شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های این معاونت توسعه ورزش همگانی و استعداد یابی ورزشی است گفت: امسال در همین زمینه برای کلاس‌های سال چهارم رشته طناب زنی، کلاس پنجم تنیس روی میز و کلاس ششم دو میدانی و شنا تعریف شده است.