از «آخرین بازمانده از ما» چه خبر؟

به نقل از آی‌جی‌ان، «کریگ میزین»، سازنده سریال «آخرین بازمانده از ما» (The Last of Us) قبلاً گفته بود که او و نیل دراکمن، سازنده بازی، برنامه‌ای برای اقتباس سریال برای بیش از دو فصل دارند و او در آخر هفته گذشته کمی بیشتر در مورد آن صحبت کرد.

میزین اشاره کرد که هنوز داستان بیشتری برای گفتن در «آخرین بازمانده از ما» وجود دارد و برنامه آن‌ها این است که این کار را نه تنها فقط برای یک فصل دیگر انجام دهند، بلکه باید برای مدت بیشتری سریال ادامه داشته باشد.

میزین و دراکمن قبلاً تایید کرده بودند که فصل دوم شروع به پوشش داستان بازی «The Last of Us Part II» خواهد کرد و در حالی که فصل اول داستان قسمت اول را در یک فصل بررسی می‌کرد، میزین در اولین نمایش فرش قرمز سریال HBO به IGN گفت که قسمت دوم بازی، بیش از یک فصل سریال در تلویزیون ارزش دارد.

میزین درباره ادامه این سریال گفت: «آخرین بازمانده از ما» داستان خیلی بزرگی دارد و، چون این داستان بسیار بزرگتر و داستان پیچیده‌تری است، باید بیشتر برای گفته شدن وقت داشت.

با این حال، در خبری دیگر آمده است که ظاهراً دراکمن قرار است چیزی را نسبت به بازی تغییر دهد. این تغییر شامل یک مسئله تداوم جزئی در مورد یکی از احساسی‌ترین صحنه‌های بازی دوم است.

در اولین صحنه بازی «The Last of Us: Part II»، جوئل با گیتار خود وارد اتاق الی می‌شود و آهنگی را برای او می‌نوازد که نام این آهنگ «روز‌های آینده» (Future Days) اثر پرل جم است. صحنه سختی است که اشعار به خوبی در مورد عشق جوئل به الی صحبت می‌کنند.

«روز‌های آینده» در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، اما در سریال، آخرالزمان زامبی‌ها در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد، بنابراین هیچ راهی وجود ندارد که جوئل یا هر کس دیگری آن موسیقی را بدانند. ما مطمئن نیستیم، اما بسیار ممکن است که در این واقعیت، اعضای گروه پرل جم خیلی قبل از این که بتوانند آن را بنویسند به زامبی‌های قارچی تبدیل شده باشند.

HBO به طور رسمی سریال «آخرین بازمانده از ما» را در ژانویه تمدید کرد، اما خود شبکه هیچ برنامه‌ای بعد از فصل دوم را اعلام نکرده است.

طرفداران هنوز اندکی صبر دارند تا فصل دوم عرضه شود. بلا رمزی، بازیگر اصلی این مجموعه تلویزیونی اخیراً در یک مصاحبه در شوی جاناتان راس گفت که ادامه فیلم احتمالاً در پایان سال جاری فیلمبرداری خواهد شد، به این معنی که فصل دوم احتمالاً در پایان سال ۲۰۲۴ و یا اوایل سال ۲۰۲۵ پخش خواهد شد.