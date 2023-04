خداحافظی تماشاگران با «شبح اپرا» بعد از ۳۵ سال

به نقل از گاردین، پرده آخر نمایش «شبح اپرا» (The Phantom of the Opera) یکشنبه در نیویورک پایین آمد و طولانی‌ترین نمایش برادوی را با تشویق‌های ایستاده تماشاچیان پایان داد.

نمایش شماره ۱۳ هزار و ۹۸۱ در تئاتر مجستیک بود که با اجرای موسیقی «موسیقی شب» توسط بازیگران حاضر روی صحنه و بازیگران سابق این تئاتر به آن پایان دادند.

اندرو لوید وبر آخرین بار با کت و شلوار مشکی و کراوات مشکی روی صحنه رفت و نمایش نهایی را به پسرش نیک تقدیم کرد که ماه گذشته پس از مبارزه طولانی با سرطان معده و ذات الریه در سن ۴۳ سالگی درگذشت.

تئاتر «شبح اپرا» با اجرای ۳۵ ساله به صورت مداوم، یکی از موفق‌ترین نمایش‌هایی است که در طول تاریخ روی صحنه رفته است؛ به طوری که در طول این سال‌ها، ۱۴۵ میلیون نفر آن را تماشا کرده‌اند و از زمان افتتاح آن در ژانویه ۱۹۸۸ توانسته بود ۱.۳۶ میلیارد دلار بلیط بفروشد؛ آن هم در شرایطی که دو سال شاهد افت درآمد به‌خاطر شرایط بیماری کرونا در آمریکا بود.

این تئاتر موزیکال قرار بود در سپتامبر سال گذشته تعطیل شود، اما وقتی این خبر در رسانه‌ها پخش شد، بسیاری از مشتاقان این نمایش برای دیدن آن هجوم آوردند و رکورد فروش سه میلیون دلار در یک هفته را کسب کرد.

«شبح اپرا» در ۱۸۳ شهر و به ۱۷ زبان بیش از ۷۰ هزار بار اجرا شده و پس از تعطیلی در نیویورک قرار است در شهر‌های لندن، ژاپن، کره جنوبی، سوئد و جمهوری چک اجرا داشته باشد و همچنین، ماه آینده در چین، در جولای در ایتالیا و در اکتبر در اسپانیا افتتاح شود.

کامرون مکینتاش، تهیه‌کننده این تئاتر نیز در شب اجرای پایانی این نمایش در نیویورک خبر از بازگشت «شبح اپرا» در آینده‌ای نزدیک را داد.