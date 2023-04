حضور افتخاری «کوئنتین تارانتینو» در کن

به نقل از ورایتی، «کوئنتین تارانتینو» به عنوان مهمان افتخاری دوره آتی مراسم «دو هفته کارگردانان» انتخاب شده است؛ مراسمی که در کنار جشنواره فیلم کن برگزار می‌شود. این ادای احترام در ۲۵ می، در اختتامیه مراسم «دو هفته کارگردانان» برگزار خواهد شد.

مسئول برگزاری این مراسم در بیانیه‌ای گفت: «تارانتینو به عنوان یک فیلمساز استثنایی و سخاوتمند در دو هفته کارگردانان در خانه حضور دارد.

او امسال، مهمان ما خواهد بود تا یک نمایش مخفیانه ارائه دهد و در مورد تاریخچه ضد تاریخ سینمای خود صحبت کند.

اخیراً، تارانتینو در پاریس بود تا اولین کتاب غیرداستانی خود را به نام «حدس و گمان سینما» (Cinema Speculation) تبلیغ کند که به دوران بلوغ او به عنوان کارگردان از طریق نگاهی به فیلم‌های نمادین آمریکایی از دوران دهه ۱۹۷۰ می پردازد.»

برگزارکنندگان خاطرنشان کردند که «دو هفته کارگردانان» در سال ۱۹۶۹ و به دنبال ناآرامی‌های مدنی گسترده، به عنوان ضد برنامه‌ریزی فیلم‌های آزاد از سراسر جهان ساخته شد. در همان کالیفرنیا، نسل جدیدی از فیلمسازان علیه هالیوود قدیمی قیام کردند که تارانتینو نیز یکی از آن ها بود.

دو هفته کارگردانان تحت مدیریت رهبر جدید خود، «جولین رجل»، برگزار خواهد شد که مسئول سابق توزیع، تولیدات مشترک بین‌المللی و فروش بین‌المللی فیلم در کاپریچی بود.

ترکیب افتتاحیه رجل شامل فیلم‌های جدیدی از هونگ سانگ سو («در روزگار ما» (In Our Day)) و میشل گوندری («کتاب راه‌حل‌ها» (The Book of Solutions)) است.

چندین فیلم انگلیسی زبان نیز، بخشی از این فهرست هستند، به‌ویژه فیلم‌های «احساس این که زمان انجام کاری گذشته است» (The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed) اثر جوآنا آرنو که توسط شان بیکر، تهیه‌کنندگی شده بود، «شرق شیرین» (The Sweet East) اثر شان پرایس ویلیامزو، «معمای آتش» (Riddle of Fire)، اولین فیلم سینمایی وستون رازولی.