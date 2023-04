پوستر جشنواره کن ۲۰۲۳ رونمایی شد

به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم کن از پوستر هفتاد و ششمین دوره خود با تصویری از «کاترین دنو»، نماد سینمای گالی فرانسه رونمایی کرد.

این عکس سیاه و سفید، تصویری از این بازیگر را در فیلم «ضربان قلب» (La Chamade) به کارگردانی «آلن کاوالیه» را نشان می‌دهد.

دنو در این فیلم که در سال ۱۹۶۸ در ساحل پامپلون، نزدیک سن تروپه فیلمبرداری شد، در نقش لوسیل بازی می‌کند که جشنواره، او را به‌عنوان زندگی دنیوی و سطحی، مملوء از سهولت و طعم تجمل توصیف می‌کند که قلبش دیوانه وار، شتابزده و پرشور می‌تپد.

جشنواره کن، دنو را تجسم سینما، دور از آن‌چه مرسوم یا مناسب است، نامید که او همیشه با اعتقاداتش حتی اگر به معنای مخالفت با زمان باشد، هماهنگ است.

با یادآوری این که دنو، الهه فیلمسازانی از جمله ژاک دمی، اگنس واردا، لوئیس بونوئل، فرانسوا تروفو، مارکو فرری، مانوئل دو اولیویرا، آندره تچینه، امانوئل برکو و آرنو دسپلچین بوده است.

دنو، علاوه بر فیلم‌های کلاسیک خود، در فیلم‌هایی، چون «چتر‌های شربورگ» (The Umbrellas of Cherbourg)، «دفعه» (Repulsion)، «دختران جوان روشفور» (The Young Girls of Rochefort) و «روز زیبا» (Belle de Jour) هنرنمایی کرده است و دنو به‌خاطر فیلم «هندوچین» (Indochine) نامزد اسکار شد.

او نایب رئیس هیئت داوران کن در سال ۱۹۹۴ به ریاست کلینت ایستوود بود که نخل طلا را به «داستان عامه‌پسند» (Pulp Fiction) اعطا کرد و در سال ۲۰۰۵، جایزه نخل افتخاری و جایزه ویژه شصت و یکمین جشنواره در سال ۲۰۰۸ را برای دستاورد‌های شغلی دریافت کرد.

جشنواره کن که از ۱۶ تا ۲۷ می‌برگزار می‌شود، هفته گذشته فهرست فیلم‌های رقابت‌کننده خود را اعلام کرد که در بین آن‌ها نام آثاری، چون «قاتلان ماه کامل» (Killers of the Flower Moon) اثر مارتین اسکورسیزی، «ایندیانا جونز و تماس سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) اثر استیون اسپیلبرگ و «شهر سیارکی» (Asteroid City) دیده می‌شود.

پوستر رسمی توسط هارتلند ویلا (لیونل آوینیون، استفان دی ویویس) از عکس جک گاروفالو ساخته شده است.