به نقل از ددلاین، استودیوی لجندری برای فیلم آینده خود که یک تلفیق انیمیشن و لایو-اکشن به نام «دوستان حیوان» (Animal Friends) است ترکیبی از ستارگان درخشان هالیوود را انتخاب کرده است.

داستان این فیلم، نوشته کوین باروز و مت میدر و قرار است رایان رینولدز، جیسون موموآ، وینس وان و اوبری پلازا در آن، نقش‌آفرینی کنند و همچنین، پیتر اتنسیو که یک جایزه امی در کارنامه خود دارد، کارگردان این فیلم خواهد بود.

هنوز جزئیاتی از فیلمنامه «دوستان حیوان» که قرار است یک فیلم هیجان‌انگیز از سفر جاده‌ای شخصیت‌ها و دارای رده سنی بزرگسالان باشد، منتشر نشده است.

ایده این فیلم، از یک جلسه عمومی بین باروز و میدر و پاتریک گوئینگ، یکی از مدیران شرکت تولید رینولدز به نام Maximum Effort شکل گرفت. در کنار استودیوی لجندری، Maximum Effort و Prime Focus Studios تهیه و تولید این فیلم را برعهده دارند و جلوه‌های بصری و انیمیشن توسط شرکت پیشرو خدمات سرگرمی بصری DNEG ارائه خواهد شد.

اخیراً، رایان رینولدز در موزیکال مناسبتی «سرزنده» (Spirited) مقابل ویل فرل نقش‌آفرینی کرده است و «پروژه آدم» (Adam's Project) و «اعلان قرمز» (Red Notice) را برای نتفلیکس بازی کرده بود. او در حال حاضر، درگیر پروژه «ددپول ۳» (Deadpool 3) است؛ جایی که قرار است در مقابل هیو جکمن قرار بگیرد.

جیسون موموآ نیز یکی از بازیگران پرمشغله هالیوود محسوب می‌شود چراکه او در سال‌های اخیر درگیر پروژه «دیدن» (See) اپل تی‌وی+ بود و فیلم‌های «آکوامن و قلمرو گمشده» (Aquaman and the Lost Kingdom) و «سریع و خشن ۱۰» (Fast X) قرار است به‌ترتیب ۲۰ دسامبر و ۱۹ می‌اکران شوند.

او برای بازی در «تل ماسه» (Dune) دنی ویلنوو هم قرارداد امضا کرده است.

در این میان، کار وینس وان به‌تازگی در پروژه فیلمبرداری «میمون بد» (Bad Monkey) به پایان رسیده است و در «والتس ایزی» (Easy’s Waltz) در مقابل آل پاچینو و سایمون رکس دیده خواهد شد.

اوبری پلازا هم که برای بازی در سریال «نیلوفر سپید» (The White Lotus) نامزد گولدن گلاب شده بود، سال کم‌کاری را داشته و فقط قرار است در «مگالوپلیس» (Megalopolis) فرانسیس فورد کاپولا مقابل دوربین برود.