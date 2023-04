از کجا بفهمیم باتری آیفون تعویض شده است؟

آیفون‌های اپل از باتری لیتیم و یون بهره می‌گیرند که در حالت عادی امکان تعویض آن توسط کاربر وجود ندارد.

اپل باتری‌هایش را در مراحل مختلف آزمایش می‌کند تا از ایمنی و عملکرد بهینه‌ی آن‌ها مطمئن شود. در ایران باتری‌های اصلی اپل به ندرت یافت می‌شوند و به همین دلیل توصیه می‌کنیم تا حد امکان آیفونی بخرید که باتری آن تعویض نشده است.

در کشور‌هایی که اپل به‌صورت رسمی فعالیت می‌کند، کاربران با مراجعه به فروشگاه‌های این شرکت می‌توانند برای تعویض باتری اقدام کنند، اما در ایران شرایط متفاوت است. اگر به‌دنبال تعویض باتری آیفون هستید، حتماً سراغ تعمیرکاران کاربلد بروید.

اپل از زمان انتشار iOS ۱۱.۳ قابلیت جالبی به آیفون اضافه کرده است که با استفاده از آن می‌توان درصد سلامت باتری را مشاهده کرد. باتری‌های قابل‌شارژ با گذر زمان از لحاظ شیمیایی پیر می‌شوند و توانایی آن‌ها در ذخیره‌ی انرژی کاهش می‌یابد.

با مراجعه به منوی تنظیمات، بخش Battery و سپس Battery Health & Charging می‌توانید درصد سلامت باتری را ببینید. به‌طور کلی توصیه می‌کنیم پس از افت سلامت به زیر ۸۰ درصد، اقدام به تعویض باتری آیفون کنید.

باتری‌های لیتیم و یون قطعاتی حساس هستند و باید با دقت بسیار بالا تعویض شوند. هرگونه آسیب به این باتری‌ها باعث داغی بیش از حد، آتش‌سوزی و جراحت می‌شود. به همین دلیل صرفاً باید تکنیسین‌های آموزش‌دیده اقدام به تعویض باتری آیفون کنند. تعویض باتری توسط افراد غیرمتخصص و استفاده از باتری‌های غیراصل روی ایمنی دستگاه تاثیر منفی می‌گذارد و ممکن است باعث عملکرد نامناسب آیفون شود.

به روایت سایت رسمی اپل، باتری‌های اصل به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نرم‌افزار دستگاه نیز توانایی شناسایی آن‌ها را دارد. آیفون ازطریق سیستم‌عامل iOS جزئیات درصد شارژ و سلامت باتری را اعلام می‌کند. باتری‌های غیراصل یا باتری‌هایی که به شیوه‌ی درست تعویض نشده‌اند نمی‌توانند اطلاعات دقیق سلامت را در دسترس iOS قرار دهند.

اپل از سیستم‌عامل iOS ۱۵.۲ به بعد در گوشی‌های آیفون XR و آیفون XS و مدل‌های جدیدتر شامل نسل دوم و سوم آیفون SE تا آیفون ۱۴ و بعدا آیفون ۱۵ قابلیت نرم‌افزاری جدیدی گنجانده است که جزئیات تعویض قطعات را اعلام می‌کند. در بین راه‌های تشخیص باتری عوض شده آیفون، بهترین راه بررسی منوی تنظیمات است.

بدین منظور می‌توانید وارد منوی تنظیمات، بخش General و سپس About شوید تا به تاریخچه‌ی خدمات و قطعات آیفون دسترسی پیدا کنید. در این بخش می‌توانید تشخیص دهید که باتری آیفون تعویض شده است یا نه.

اگر فرایند تعویض باتری آیفون به روش‌های رسمی و با استفاده از قطعات رسمی انجام شده باشد، عبارت Genuine Apple Part را در جلوی باتری مشاهده خواهید کرد. اگر گوشی شما هرگز تعمیر نشده باشد، بخش Parts and Service History را در منوی About مشاهده نخواهید کرد.

از طرفی اگر باتری گوشی شما با باتری غیراصل جایگزین شده باشد یا مطابق انتظار عمل نکند، عبارت Unknown Part را مشاهده خواهید کرد. همچنین ممکن است عبارت Apple has updated the device information for this iPhone را ببینید.

در نسخه‌های قبل از iOS ۱۵.۲ به‌جای عبارت Unknown Part پیام Important Battery Message را مشاهده خواهید کرد. برای دیدن این پیام باید وارد مسیر Settings > Battery > Battery Health & Charging شوید.

منبع: زومیت