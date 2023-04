برادران ماریو میلیاردی شد

به نقل از ورایتی، «فیلم برادران سوپر ماریو» (Super Mario Bros. Movie) به درآمدزایی فوق‌العاده‌ای رسیده است.

انیمیشن ماجراجویی یونیورسال پیکچرز، ایلومینیشن انترتینمنت و نینتندو، اولین اکران سال ۲۰۲۳ است که از مرز یک میلیارد دلار در باکس آفیس جهانی عبور می‌کند.

در حالی که منتقدان زیادی نسبت به این فیلم انیمیشنی مبتنی بر بازی ویدیویی، واکنش خوبی نشان ندادند، استودیوی یونیورسال با قاطعیت پیش‌بینی کرده بود که این اتفاق برای «برادران ماریو» خواهد افتاد و نکته جالب این است که این رکورد در ۲۶ روز برای این انیمیشن به دست آمده است.

«فیلم برادران سوپرماریو» که برای اولین بار در ۵ آوریل اکران شد، در تمام ماه، یک نیروی غالب در سینما‌ها بوده است و هنوز هم، به عنوان برترین نسخه در نمودار‌های داخلی رتبه‌بندی می‌شود و اکنون در چهارمین آخر هفته انتشار خود قرار دارد.

تا دوشنبه به نظر می‌رسد این فیلم در آمریکای شمالی ۴۸۷.۵ میلیون دلار ناخالص و در سطح بین المللی ۵۳۳ میلیون دلار فروش داشته باشد و از مرز ۱ میلیارد دلار عبور کند.

این پنجمین عنوانی خواهد بود که از زمان شروع همه‌گیری جهانی کووید به این دستاورد می‌رسد و پس از «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (No Way Home)، «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick)، «جهان ژوراسیک: دیمینیون» (Jurassic World: Dominion) و «آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water) قرار می‌گیرد.

«فیلم برادران سوپر ماریو»، پردرآمدترین فیلم سال ۲۰۲۳ تاکنون است. این فیلم تنها در هفته دوم اکران خود از رکورددار قبلی، محصول مارول و دیزنی با نام «مرد مورچه‌ای و زنبورک: کوآنتومانیا» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) (با درآمد ۴۷۴ میلیون دلاری) عبور کرد.

در حالی که فصل تابستان، فیلم‌های بلاک‌باستر احتمالی زیادی از جمله «نگهبانان کهکشان ۳» (Guardians of the Galaxy Vil. ۳) و «مأموریت غیرممکن ۷» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) را در اختیار دارد، به نظر می‌رسد «برادران سوپر ماریو» با یک بازی جهانی مهیب به پایان برسد که برای هر فیلمی یک چالش خواهد بود.

«فیلم برادران سوپر ماریو» با صداپیشگی کریس پرت، آنیا تیلور جوی، چارلی دی و جک بلک به عنوان صداپیشگان شخصیت‌های محبوب بازی‌های ویدیویی، ماریو و لوئیجی لوله‌کش‌های ایتالیایی آمریکایی را دنبال می‌کنند که برای نجات پادشاهی قارچ جادویی از شر بوزر خشمگین و آتشین - پادشاه کوپا‌ها و خواستگار مزاحم پرنسس اسرارآمیز، پیچ تلاش می‌کنند.