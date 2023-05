«مرد عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی» بلندترین انیمیشن تاریخ شد

به نقل از گیمزرادار، فیلم انیمیشنی «مرد عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) ممکن است هنوز روی پرده‌های سینما نرفته باشد، اما این فیلم در حال حاضر رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است؛ به طوری که طولانی‌ترین فیلم انیمیشن بزرگ یک استودیوی هالیوودی است.

طبق فهرست AMC از این فیلم، مدت‌زمان آن ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه است که تقریباً نیم ساعت، بیشتر از نسخه اول خود یعنی «مرد عنکبوتی: در دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) است. «مرد عنکبوتی: در دنیای عنکبوتی» که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، یک ساعت و ۵۶ دقیقه بود.

پیش از تولید این انیمیشن، اقتباس انیمیشنی «ارباب حلقه‌ها» (The Lord of the Rings) تولید شرکت یونایتد آرتیستس در سال ۱۹۷۸ در رتبه اول قرار داشت که مدت‌زمان آن ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه بود و رتبه دوم هم متعلق به انیمیشن «فانتازیا» ساخته دیزنی بود که ۲ ساعت و ۶ دقیقه بود. حالا رتبه اول در چنگ «مرد عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی» است.

داستان «مرد عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی» یک سال پس از اولین فیلم را نشان می‌دهد که مایلز به نیرو‌های گوئن ملحق می‌شود تا همه جهان‌های مردم عنکبوتی را از شر اسپات، شخصیت شرور داستان نجات دهد. آن‌ها با انجمن عنکبوتی به رهبری میگوئل اوهارا (با صداپیشگی اسکار آیزاک) به سر می‌برند، اما مایلز و میگل به سرعت متوجه می‌شوند که چگونه با تهدید مقابله کنند.

بازیگران دیگر این فیلم نیز، شامل جیک جانسون، دانیل کالویا، جیسون شوارتزمن، برایان تایری هنری و گرتا لی می‌شوند و جواکیم دوس سانتوس و جاستین کی تامپسون در کارگردانی به این پروژه ملحق می‌شوند. فیل لرد به عنوان فیلمنامه‌نویس به همراه همکاران خود کریستوفر میلر و دیوید کالاهام بازگشته است.

«مرد عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی» در تاریخ ۲ ژوئن روی پرده بزرگ سینما‌ها خواهد رفت.