این روزها، اخبار مربوط به جشنواره فیلم کن داغ است. از جمله خبرهای مهم این رویداد بین المللی، انتخاب داوران و فیلم های حاضر در جشنواره کن است؛ به طوری که این جشنواره، از فهرست اعضای هیئت داوران و فیلم های هفتاد و ششمین دوره خود در سال ۲۰۲۳، رونمایی کرد.

به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم کن، هیئت داوران خود که امسال توسط کارگردان «مثلث غم» (Triangle of Sadness) و برنده نخل طلای ۲۰۲۲، روبن اوستلوند هدایت می‌شود را با فهرستی پرستاره از بازیگران و کارگردانان تکمیل کرده است.

اعضای هیئت داوران عبارتند از: بازیگران، پل دانو و بری لارسون، کارگردان مراکشی، مریم توزانی، بازیگر فرانسوی، دنیس منوشه، فیلمنامه‌نویس و کارگردان بریتانیایی-زامبیایی، رونگانو نیونی، عتیق رحیمی، نویسنده افغان، کارگردان و فیلمنامه‌نویس آرژانتینی دامیان شیفرون و کارگردان برنده نخل طلای ۲۰۲۱ برای فیلم «تیتان» جولیا دوکورنا.

هیئت داوران، جایزه نخل طلا را به یکی از ۲۱ فیلم حاضر در رقابت اهدا می‌کند و برندگان این جشنواره ۲۷ می‌، در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

انتخاب اوستلوند به‌عنوان رئیس هیئت داوران توسط کن در ۲۷ فوریه اعلام شد و فاصله قابل‌توجه کمی بیش از دو ماه قبل از معرفی کامل هیئت منصفه را باقی گذاشت.

اولین فیلم بلند تحسین شده توزانی، «آدام» (Adam) در Un Certain Gard به نمایش درآمد، در حالی که منوچه در «حرامزاده‌های لعنتی» (Inglorious Bastards) کوئنتین تارانتینو در رقابت در سال ۲۰۰۹ بازی کرد. اولین فیلم بلند نیونی «من جادوگر نیستم» (I Am Not a Witch) نیز در کن به نمایش درآمد.

شیفرون در سال ۲۰۱۴ با فیلم «قصه‌های وحشی» (Wild Tales) در کن حاضر شد. بری لارسون، ستاره «کاپیتان مارول» (Captain Marvel) علی‌رغم درخشش در بسیاری از فیلم‌های مستقل، در بین داوران جشنواره امسال، یک تازه‌وارد محسوب می‌شود.

پل دانو نیز پیش از این، در دو فیلم جشنواره کن بازی کرده بود: «جوانی» (Youth) اثر پائولو سورنتینو و «اوکجا» ساخته بونگ جون هو.

اوستلوند، یکی از اعضای ثابت جشنواره کن است و تا کنون برای فیلم‌های «مثلث غم» در سال ۲۰۲۲ و «میدان» (The Square) در سال ۲۰۱۷، برنده جایزه نخل طلای بهترین فیلم جشنواره شده است.

اوستلوند به عنوان اولین سوئدی که در ۵۰ سال اخیر، ریاست هیئت داوران را برعهده می‌گیرد، گفت: خوشحال و مفتخر هستم که افتخار ریاست هیئت داوران مسابقه امسال جشنواره کن به من داده شد. در هیچ کجای دنیای فیلم، این انتظار به اندازه زمانی نیست که پرده بر روی فیلم‌های رقابت در جشنواره بالا می‌رود.

تمام فیلم‌های حاضر در جشنواره کن

امسال، فیلم‌های زیادی در بخش رقابت و خارج از رقابت جشنواره کن به نمایش در خواهند آمد.

به نقل از هِلو موناکو، جشنواره کن قرار است در تاریخ ۱۶ الی ۲۷ می‌ برگزار شود؛ جشنواره‌ای که هر ساله از هزاران هنرمند در سراسر جهان استقبال می‌کند و از فرش قرمز تا رونمایی از فیلم‌های این جشنواره و همچنین، مراسم اصلی آن و اهدای جوایز چشم‌ها را به خود خیره می‌کند و بسیاری منتظر هستند تا برترین فیلم‌های جهان در این جشنواره اکران شوند.

درست از همان ابتدای جشنواره، ما فرصتی برای دیدن تنوع زیاد فیلم‌ها و چندین دسته‌بندی که فیلم‌ها برای رقابت در آن‌ها گروه‌بندی می‌شوند را داریم.

قبل از این که همه چیز به برندگان برجسته جوایز ختم شود، در ادامه، فیلم‌هایی را برای شما معرفی خواهیم کرد که قرار است در هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن اکران شوند.

ابتدا بخش «انتخاب رسمی» وجود دارد و تقریباً همه چیز را در بر می‌گیرد. فیلم‌های این بخش از جشنواره، اصلی‌ترین فیلم‌ها هستند چراکه برای اولین بار اکران می‌شوند.

برخی از بخش‌ها، جوایزی را اعطا می‌کنند، مانند مسابقه‌ای که در آن، آثار «فیلم اصلی» سطح بالا ارائه می‌شوند. سپس، بخش «نوعی نگاه» وجود دارد که اخیراً تمرکز خود را برای بازگشت به کارگردانان تجربی‌تر و جدیدتر و پیشنهادات فارغ‌التحصیل مدرسه فیلم CINEF تغییر داده است.

اما «انتخاب رسمی» بر فیلم‌های خارج از رقابت، نمایش‌های ویژه، نمایش‌های نیمه‌شب، و فیلم‌های برتر جشنواره کن و همچنین آثار میراثی متمرکز است.

فیلم‌های خارج از رقابت، اغلب فیلم‌هایی هستند که تأثیر زیادی بر تقویم سینمایی دارند و اکران‌های ویژه و اکران نیمه‌شب، فرصتی ویژه برای مشاهده آثار شخصی‌تر هستند؛ بنابراین، اکنون شما ماهیت آن را درک کرده‌اید که می‌توانید فهرست بزرگ فیلم‌ها را در انتخاب رسمی زیر درک کنید.

حالا به معرفی فیلم‌های انتخاب‌شده می‌پردازیم:

در رقابت

ژان دو باری اثر مایون – افتتاحیه فیلم خارج از رقابت

انجمن صفر اثر جسیکا هاسنر

منطقه مورد علاقه اثر جاناتان گلیزر

برگ‌های افتاده اثر آکی کائوریزماکی

چهار دختر اثر کائوتر بن هانیا

شهر سیاره‌ای اثر وس اندرسون

آناتومی یک سقوط اثر جاستین تریت

هیولا به کارگردانی کوره ادا هیروکازو

خورشید آینده اثر نانی مورتی

تابستان قبل اثر کاترین بریلات

درباره علف‌های خشک نوری بیلگه جیلان

لا کیمرا اثر آلیس رورواچر

اشتیاق دودن بوفان اثر تران آن هونگ

ربوده شده اثر مارکو بلوکیو

می، دسامبر اثر تاد هاینز

جوانان اثر وانگ بینگ

بلوط پیر اثر کن لوچ

بانل و آداما به کارگردانی راماتا تولایه سی

روز‌های عالی اثر ویم وندرس

اخگر اثر کریم عینوز

مگس سیاه اثر ژان استفان سووایر

بازگشت اثر کاترین کورسینی

بنیادین به کارگردانی پیتر سون – فیلم پایانی خارج از رقابت

نوعی نگاه

پادشاهی حیوانات به کارگردانی توماس کیلی – فیلم افتتاحیه

مهاجران به کارگردانی رودریگو مورنو

خداحافظ جولیا به کارگردانی محمد کردفانی

مادر تمام دروغ‌ها از اسماعی المودیر

طبیعت عشق اثر مونیا چاکری

گل بوریتی به کارگردانی ژوائو سالاویزا، رنه نادر مسورا

مهاجران به کارگردانی فیلیپه گالویز

فال اثر بالوجی تشیانی

شکستن یخ اثر آنتونی چن

روزالی اثر استفانی دی جوستو

پسر جدید به کارگردانی وارویک تورنتون

اگر فقط می‌توانستم خواب زمستانی بروم اثر ذوالجارگل پوروداش

نومید به کارگردانی کیم چانگ هون

آیه‌های زمینی به کارگردانی علی عسگری، علیرضا خاتمی

چیزی برای از دست دادن نیست به کارگردانی دلفین دیلوژت

پسته‌ها از کمال لزراق

فقط رودخانه جریان دارد توسط وی شوجون

یک شب اثر الکس لوتز

خارج از رقابت

ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت به کارگردانی جیمز منگولد

تار عنکبوت به کارگردانی کیم جی-وون

قاتلان ماه کامل به کارگردانی مارتین اسکورسیزی

ژان دو باری به کارگردانی مایون

بت به کارگردانی سام لوینسون

آبه پیر: زندگی پر از مبارزه به کارگردانی فردریک تلیر

نمایش نیمه‌شب

کندی به کارگردانی انوراگ کاشیاپ

عمر لا فریس به کارگردانی الیاس بلکدار

اسید به کارگردانی جاست فیلیپات

هیپنوتیزم به کارگردانی رابرت رودریگز

پروژه سکوت به کارگردانی کیم ته گون

اولین اکران

کوبی به کارگردانی تاکشی کیتانو

بونارد، پیر و مارته به کارگردانی مارتین پرووست

چشمانت را ببند به کارگردانی ویکتور اریس

عشق آمد به کارگردانی کاتل کویلوره

گمشده در شب به کارگردانی آمات اسکالانته

عشق و جنگل‌ها به کارگردانی والری دونزلی

اورکا اثر لیساندرو آلونسو

اکران ویژه

مرد سیاه‌پوش به کارگردانی وانگ بینگ

شهر اشغال شده به کارگردانی استیو مک کوئین

آنسلم (صدای زمان) به کارگردانی ویم وندرس

تصاویر ارواح به کارگردانی کلبر مندونسا فیلهو

دختر کوچک آبی به کارگردانی مونا آچاچی

نان و رز‌ها به کارگردانی صحرا مانی

قضیه مارگاریت به کارگردانی آنا نویون

سبک عجیب زندگی نوشته پدرو آلمودوار | فیلم کوتاه

گفتنی است که هفتاد و ششمین دوره جشنواره کن از ۱۶ تا ۲۷ می‌برگزار می‌شود.