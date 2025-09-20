باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل آموزش و پرورش قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: اول مهر امسال ۱۶ هزار و ۴۹۳ معلم در کلاس‌ها حاضر می‌شوند و هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.

جواد محمدی سعید افزود: برای پوشش کامل برنامه آموزشی، برنامه ساماندهی معلمان به پایان رسیده و کمبودهای موجود با جذب نیروهای جدید و استفاده از ظرفیت بازنشستگان فرهنگی جبران شده است؛ همچنین دوره‌های توانمندسازی برای معلمان پیش از شروع سال تحصیلی برگزار شده‌است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش قم هم گفت: حدود ۲۲ هزار نوآموز در مقطع ابتدایی وارد کلاس اول و ۲۵ هزار دانش آموز نیز وارد پایه هفتم در مقطع متوسطه اول خواهند شد.

همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۳۱۰ هزار دانش‌آموز قمی خود را برای حضور در کلاس‌های درس آماده می‌کنند و مدارس استان هم با انجام اقدامات عمرانی، آموزشی و پرورشی در حال آماده‌سازی برای استقبال از دانش‌آموزان هستند.