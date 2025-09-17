نداشتن کلاه ایمنی به زندگی راکب موتور سوار قمی در برخورد با کامیون پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت، بلافاصله تیم کارشناسان پلیس راهور در محل حادثه حاضر و بررسی موضوع را آغاز کردند.

او افزود:این سانحه در ساعت ۱۴:۴۰ امروز میان یک دستگاه کامیون تانکر آبرسان و یک دستگاه موتورسیکلت در خیابان ظهور به سمت جمکران رخ داد که متأسفانه راکب موتورسیکلت به علت شدت صدمات وارده به سر و نداشتن کلاه ایمنی، در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

علت دقیق وقوع این سانحه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

منبع:پلیس راهور قم