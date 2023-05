گوگل قرار است در کنفرانس سالانه طراحان Google I/O، سیستم عامل اندروید ۱۴ را رونمایی کند و همان طور که کاربران سامسونگ می‌دانند، این غول فناوری کره‌ای از اندروید ۱۴ به عنوان پایه برای به‌روزرسانی رابط کاربری One UI ۶.۰ استفاده خواهد کرد.

گوگل پیش از این، یک برنامه آزمایشی بتا برای اندروید ۱۴ را به اجرا گذاشته است و این سیستم عامل به زمان آغاز عرضه عمومی نزدیک شده است، اما میان افزار One UI ۶.۰ سامسونگ چطور؟ چه زمانی می‌توان انتظار داشت گوشی‌های گلکسی، اندروید ۱۴ را دریافت کنند.

میان‌افزار One UI ۶.۰ ممکن است تا پایان سال منتشر شود

هر چند سامسونگ هنوز درباره زمان قابل دسترس شدن One UI ۶.۰، خبر رسمی اعلام نکرده است، اما با نگاهی به زمان بندی سال ۲۰۲۲ برای One UI ۵.۰، می‌توان روند عرضه One UI ۶.۰ در سال ۲۰۲۳ را پیش بینی کرد.

در ابتدا، سامسونگ ممکن است برنامه آزمایشی بتای One UI ۶.۰ با دسترسی محدود را اعلام کند و دارندگان سری پرچمدار گلکسی اس ۲۳ در بازار‌های منتخب، نخستین کاربرانی خواهند بود که دعوتنامه می‌گیرند. سامسونگ ممکن است برنامه آزمایشی مبتنی بر اندروید ۱۴ را در اوت اعلام کند و همان ماه یا در سپتامبر، عرضه کند.

سامسونگ احتمالا نسخه‌های آزمایشی برای سری گلکسی اس ۲۳ را در مدت چند هفته منتشر خواهد کرد. یادآور می‌شود که گلکسی اس ۲۲ پیش از آماده شدن نسخه نهایی برای عموم کاربران، پنج نسخه بتای One UI ۵.۰ را دریافت کرد.

همزمان، سامسونگ ممکن است دستگاه‌های بیشتری شامل گوشی‌های تاشو، سری گلکسی اس ۲۲ و احتمال گلکسی‌ای ۵۳ را به برنامه آزمایشی بتای خود اضافه کند.

اگر روند آزمایشی One UI ۶.۰ مشابه One UI ۵.۰ در سال گذشته باشد، سامسونگ ممکن است دوره آزمایشی را در اکتبر سال ۲۰۲۳ به پایان برده و اولین نسخه عمومی اندروید ۱۴ برای سری گلکسی اس ۲۳ را منتشر کند. سری گلکسی اس ۲۲ ممکن است نسخه عمومی One UI ۶.۰ را در نوامبر دریافت کند و دستگاه‌های دیگری که در برنامه آزمایشی بتای اندروید ۱۴ شرکت کرده اند، به‌روزرسانی نهایی عمومی را پیش از پایان سال دریافت خواهند کرد.

به طور خلاصه، اولین به‌روزرسانی نسخه بتای One UI ۶.۰ مبتنی بر اندروید ۱۴ ممکن است در اوت یا سپتامبر عرضه شود. سپس، به‌روزرسانی نهایی ممکن است در اکتبر منتشر شود و تا پایان سال و تا اوایل سال ۲۰۲۴، دستگاه‌های گلکسی بیشتری آن را دریافت کنند. اما به خاطر داشته باشید که در حال حاضر چیزی مشخص نیست و زمان‌بندی نرم افزار آزمایش نشده و منتشر نشده، هرگز قطعی نبوده است.

منبع: ایسنا