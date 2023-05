 ویژگی جدید گوگل برای نوشتن ایمیل با هوش مصنوعی

جیمیل در حال افزودن ویژگی جدیدی است که هدف آن کاهش سختی ایجاد ایمیل‌های خسته کننده است. در رویداد روز چهارشنبه Google I/O، ساندار پیچای، مدیر عامل شرکت خبر از Help Me Write کرد. سرویس جدید گوگل که توسط هوش مصنوعی اختصاصی این شرکت پشتیبانی می‌شود، پیام‌های خودکار را در جیمیل، پیام‌های متنی و سایر برنامه‌های گوگل برای شما پیش‌نویس می‌کند.

با ۱.۸ میلیارد کاربر فعال جیمیل در آخرین شمارش، Help Me Write تاثیر زیادی بر نحوه ارتباط جهان از طریق ایمیل می‌تواند داشته باشد. درباره نحوه عملکرد Help Me Write و زمانی که برای استفاده در جیمیل و سایر نرم افزار‌های گوگل در دسترس خواهد بود، بیشتر بیاموزید.

این ویژگی چگونه در نوشتن کمک می‌کند؟

ویژگی جدید Help Me Write برای ایجاد ایمیل با هوش مصنوعی در جیمیل، ویژگی «نوشتن هوشمند» را که گوگل در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد، همچنین ویژگی «پاسخ هوشمند» که در سال ۲۰۱۷ اضافه شد، گسترش خواهد یافت.

در حالی که Smart Reply پاسخ‌های خودکار اولیه را ارائه می‌کند، ویژگی «نوشتن هوشمند» پیشنهاد‌هایی را در حین تایپ ارائه می‌دهد، Help Me Write فراتر رفته و یک ایمیل کامل از یک درخواست اولیه ایجاد می‌کند. یک دکمه می‌تواند متن را کوتاه یا مفصل‌تر کرده و یا حتی ایمیل را رسمی‌تر کند، سپس می‌توانید ایمیل را به صورت دستی ویرایش کنید یا آن را همانطور که هست ارسال کنید.

پیچای در نسخه نمایشی خود در Google I/O از Help Me Write برای پیش نویس ایمیلی استفاده کرد که در آن درخواست بازپرداخت کامل از یک شرکت هواپیمایی برای پرواز لغو شده داشت. Help Me Write با استفاده از اطلاعاتی که از پیشنهاد کوپن ارسال شده توسط شرکت هواپیمایی جمع آوری شده بود، ایمیلی از ابتدا ایجاد کرد.

چه زمانی Help Me Write برای همه کاربران جیمیل در دسترس خواهد بود؟

Help Me Write از ماه مارس توسط آزمایش‌کنندگان Google Docs و Gmail استفاده شده است و گروه مشابهی از آزمایش‌کنندگان گوگل در ژوئن شروع به استفاده از کمک‌کننده‌های هوش مصنوعی برای Google Sheets و Google Slides خواهند کرد.

پیچای گفت Help Me Write با به‌روزرسانی Google Workspace به طور رسمی برای کاربران گوگل راه‌اندازی می‌شود، اما هنوز جدول زمانی مشخصی وجود ندارد.

منبع: cnet