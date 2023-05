به نقل از ورایتی، فیلم مهیج ترور جان اف. کندی دیوید مَمِت با بازی کورتنی لاو، ویگو مورتنسن، شیا لابوف، آل پاچینو و جان تراولتا در حال گذراندن مراحل تولید است.

فیلم جدید «ترور» (Terror) که پیش از این «۲ روز/ ۱۹۶۳» (۲ Days/ ۱۹۶۳) نامیده می‌شد، این هفته در جشنواره بین‌المللی فیلم کن به طرفداران فیلم معرفی خواهد شد و Arclight Films وظیفه فروش بین‌المللی این فیلم را بر عهده دارد.

در این‌جا خلاصه رسمی پروژه آمده است: «۱۹۶۳. در طول یک جلسه دادرسی حیاتی علیه جنایات سازمان‌یافته، رئیس اوباش شیکاگو دستور ترور رئیس جمهور وقت، جان اف. کندی پسر را صادر می‌کند و توطئه‌ای مرگبار ایجاد می‌کند و در عین حال، سرنوشت یک ملت را تغییر می‌دهد.»

دیوید ممت که جایزه پولیتزر را در کانامه‌اش دارد و یک بار هم نامزد اسکار شده است، فیلمنامه این کار را با همکاری نیکلاس سلوزی نوشته است. سلوزی داستان این فیلم را بر اساس زندگی دایی خود، سم جیانکانا، رئیس اوباش شیکاگو نوشته است چراکه جیانکانا نقش کلیدی در ترور کندی داشت.

گزارش‌های قبلی درباره این فیلم حاکی از آن است که این فیلم بر روی وقایعی تمرکز خواهد کرد که ۴۸ ساعت قبل از ترور رخ داده است و روایت اوباش از داستان را روایت می‌کند.

سلوزی این مطالب را بر اساس جزئیات به اشتراک گذاشته شده توسط دیگر دایی خود، پپه (برادر جیانکانا) نوشته که ادعا کرده است علی‌رغم اتکای کندی به اوباش شیکاگو در دوران انتخابات، رئیس جمهور نقش آن‌ها را نادیده گرفته بود.

رابرت السویت که به‌خاطر فیلمبرداری «خون به پا خواهد شد» (There Will Be Blood) برنده اسکار شده است، فیلمبرداری این کار را نیز بر عهده خواهد داشت و گفته می‌شود تولید این فیلم برای ماه سپتامبر در ونکوور برنامه‌ریزی شده است.