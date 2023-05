ستاره «۱۲ سال بردگی» به «ونوم ۳» پیوست

به نقل از ددلاین، چیوتل اجیوفور پس از پیوستن به پروژه «دکتر استرنج» (Doctor Strange)، ابرقهرمان جدیدی برای رویارویی پیدا کرده است، زیرا منابع می‌گویند که اجیوفور قراردادی را برای همبازی شدن با تام هاردی در پروژه بعدی شرکت سونی یعنی «ونوم ۳» (Venom ۳) بسته است.

هاردی قرار است به عنوان شخصیت اصلی بازگردد و کلی مارسل، نویسنده قدیمی این مجموعه، مسئولیت کارگردانی را بر عهده بگیردو جونو تمپل نیز، قرار است در این پروژه کنار تام هاردی و اجیوفور باشد.

گفته می شود سونی هیچ نظری در مورد انتخاب این بازیگر نداشته است و مارسل و هاردی نیز، تهیه‌کنندگی این فیلم را بر عهده خواهند داشت و مارسل، فیلمنامه داستانی که خودش و هاردی نوشته‌اند را می‌نویسد. آوی آراد، مت تولماچ، امی پاسکال و هاچ پارکر نیز، دیگر تهیه‌کنندگان این کار هستند.

جزییات داستان مشخص نیست به جز این که هاردی در نقش «ونوم» پس از دو فیلم اول که مجموعاً ۱.۳۶ میلیارد دلار در سراسر جهان فروختند، بازمی‌گردد.

همچنین، مشخص نیست چه کسی از فیلم‌های قبلی به هاردی می‌پیوندد یا این که آیا شخصیت‌هایی از دنیای شخصیت‌های مارول سونی پیکچرز به این فیلم خواهند پیوست و نقشی که اجیوفور بازی خواهد کرد مخفی نگه داشته شده است.

این بازیگر که با فیلم «۱۲ سال بردگی» (۱۲ Years A Slave) نامزد اسکار شده بود، با دنیای کتاب‌های مصور غریبه نیست، زیرا اخیراً در نقش بارون موردو در فیلم «دکتر استرنج: در دنیای جنون» (Doctor Strange in Multiverse of Madness) که تابستان گذشته اکران شده بود، بازی کرده است و اخیراً، در فیلم «نسل پاد» (The Pod Generation) در کنار امیلیا کلارک بازی کرد که برای اولین بار در ساندنس به نمایش درآمد.

پروژه بعدی برای اجیوفور، «راب پیس» (Rob Peace) است که هم، این کار را کارگردانی می‌کند و هم قرار است در آن بازی کند. او همچنین برای فیلم «نگهبان قدیمی ۲» (The Old Guard ۲) از نتفلیکس بازخواهد گشت.