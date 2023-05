آغاز ۷.۵ میلیون دلاری «سریع و خشن ۱۰»

به نقل از ورایتی، کمربند‌های ایمنی خود را ببندید، زیرا «سریع و خشن ۱۰» (Fast X) استودیوی یونیورسال در این آخر هفته در سینما‌ها اکران شده و در پیش‌نمایش‌های پنج‌شنبه در گیشه داخلی ۷.۵ میلیون دلار فروش داشته است.

پیش‌بینی می‌شود فیلم دهم سری «سریع و خشن» با قیمتی بیش از ۶۰ میلیون دلار این آخر هفته را به پایان برساند. این باعث می‌شود که این فیلم به هفتمین فیلم پرفروش این فرنچایز تبدیل شود و در جدول فروش این فرنچایز بین «سریع و خشن ۹» (F۹: The Fast Saga) (با فروش ۷۰ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۱ و اسپین‌آف «هابز و شاو» (Hobbs and Shaw) (با فروش ۶۰ میلیون دلار) در سال ۲۰۱۹ قرار گیرد. این فیلم‌ها در اولین شب اکران پنج شنبه، به ترتیب ۷.۱ و ۵.۸ میلیون دلار فروش داشتند.

«سریع و خشن ۹» در طول همه‌گیری کرونا اکران شد، زمانی که حدود ۸۰ درصد از سینما‌ها هنوز تعطیل بودند و به «سریع و خشن ۱۰» چشم‌اندازی متزلزل در ایالات متحده داد. با این حال، فروش بین‌المللی، نقش مهمی در فروش باکس آفیس جهانی «سریع و خشن» داشته است.

«سریع و خشن ۱۰» در اولین آخر هفته اکران خود ۲۲۰ میلیون دلار در خارج از کشور هدف گذاری کرده است. پس از ۳۴۰ میلیون دلار هزینه برای تولید و ۱۰۰ میلیون دلار برای تبلیغ، «سریع و خشن ۱۰» باید پس از افتتاحیه خود پای خود را روی گاز نگه دارد تا سود زیادی به دست آورد.

انتظار می‌رود «سریع و خشن ۱۰» تاج باکس آفیس را از «نگهبانان کهکشان ۳» (Guardians of the Galaxy Vol. ۳) استودیوی دیزنی و مارول بگیرد که از اولین هفته اکرانش به مدت دو هفته بر باکس آفیس حکومت کرده است، اما دیزنی هفته آینده با بازسازی لایو اکشن «پری دریایی کوچولو» (The Little Mermaid) بازخواهد گشت.