«سریع و خشن ۱۰» از «نگهبانان کهکشان ۳» سبقت گرفت

به نقل از ورایتی، «سریع و خشن ۱۰» (Fast X) توانست در چهار روزی که در اقصی‌نقاط جهان اکران شد، به میزان فروش ۳۲۰ میلیون دلار بفروشد.

میزان فروش این فیلم در آمریکای شمالی به ۶۷.۵ میلیون دلار رسید. این فیلم هیجان‌انگیز همچنین توانست بعد از «فیلم برادران سوپر ماریو» (Super Mario Bros. Movie؛ با فروش جهانی ۳۷۷ میلیون دلار در هفته اول اکران) در رتبه دوم قرار بگیرد. نکته جالب توجه این است که هر دو فیلم از استودیوی یونیورسال هستند.

البته «سریع و خشن ۱۰» با این میزان فروش، هنوز نتوانسته است به دیگر فیلم‌های این فرنچایز برسد، زیرا «سریع و خشن ۹» (F۹: The Fast Saga) در سال ۲۰۲۱ و در دورانی اکران شد که پس از دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بود و تنها ۸۰ درصد سینما‌ها بازگشایی شده بودند، اما توانست ۷۰ میلیون دلار در هفته اول بفروشد.

دیگر فیلم‌های این مجموعه وضعیت خوبی در هفته اول فروش خود داشتند و «سرنوشت خشن» (The Fate of the Furious)، ۹۸ میلیون دلار، «خشن ۷» (Furious ۷) ۱۴۸ میلیون دلار و «سریع و خشن ۶» (Fast and Furious ۶) ۹۷ میلیون دلار در هفته اول اکران خود فروش داشتند.

گذشته از «سریع و خشن»، فیلم جدید استودیوی مارول یعنی «نگهبانان کهکشان ۳» (Guardians of the Galaxy Vol. ۳) این هفته با فروش ۳۲.۸ میلیون دلار به دومین فیلم جدول باکس آفیس تبدیل شد و فقط ۴۷ درصد نسبت به هفته قبل کم‌تر فروش داشت. درآمد داخلی این فیلم در آمریکا به ۲۶۷ میلیون دلار و در جهان به ۶۵۹ میلیون دلار رسیده و هنوز نتوانسته است هیچ‌کدام از سری‌های قبلی خود را بگیرد.

«فیلم برادران سوپر ماریو» هنوز هم در باکس آفیس آمریکا حریف می‌طلبد. این انیمیشن حاصل همکاری یونیورسال و نینتندو در این هفته ۹.۷ میلیون دلار دیگر فروش داشت. به این ترتیب، مجموع درآمد این فیلم در آمریکا به ۵۴۹ میلیون دلار و در جهان به ۱.۲۴۸ میلیارد دلار رسید. به این ترتیب «فیلم برادران سوپر ماریو»، پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۳ تا اینجای کار شده و همچنین موفق شده است «شگفت‌انگیزان ۲» (The Incredibles ۲) که ۱.۲۴۳ میلیارد دلار فروش داشته را کنار بزند و تبدیل به سومین انیمیشن پرفروش تاریخ شود.

«باشگاه کتابخوانی: فصل بعد» (Book Club: The Next Chapter) با فروش ۳ میلیون دلاری و «ظهور مرده شیطانی» (Evil Dead Rise) با فروش ۲.۳ میلیون دلار به ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم باکس آفیس این آخر هفته را کسب کردند.