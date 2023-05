یک مطالعه تازه نشان داده است افرادی که رژیم غذایی غنی از فلاوانول‌های موجود در چای، سیب و انواع توت‌ها را مصرف می‌کنند، ممکن است کمتر دچار از دست دادن حافظه مرتبط با افزایش سن شوند.

یک مطالعه سه ساله روی ۳۵۶۲ نفر حدوداً ۷۱ ساله نشان داد کسانی که به طور منظم فلاوانول مصرف می‌کردند، عملکرد حافظه هیپوکامپ (حافظه کوتاه مدت) بهتری نسبت به کسانی که این کار را نمی‌کردند، داشتند.

این مطالعه که در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، نشان می‌دهد که مکمل ۵۰۰ میلی گرم فلاوانول در روز می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد حافظه ناشی از مصرف کم فلاوانول‌ها در افراد مسن را برطرف کند.

با این حال، محققان تاکید کردند که مکمل فلاوانول هیچ تاثیری بر افرادی که دچار کمبود فلاوانول نیستند، ندارد.

اسکات اسمال، محقق ارشد واستاد علوم اعصاب در دانشگاه کلمبیا، گفت: این یافته‌ها بخشی از مجموعه تحقیقاتی رو به رشدی هستند که می‌گویند مواد مغذی مختلفی برای تقویت مغز پیر ما مورد نیاز هستند.

این تیم به طور تصادفی به بزرگسالان سالم یک مکمل فلاوانول ۵۰۰ میلی گرمی در روز یا یک قرص ساختگی به مدت سه سال داده است.

شرکت کنندگان در طول دوره مطالعه تحت چندین تست حافظه قرار گرفتند و پرسشنامه‌هایی را پر کردند که رژیم غذایی آن‌ها را ارزیابی می‌کرد.

محققان گفتند که نمرات حافظه برای گروهی که فلاوانول مصرف می‌کردند، فقط اندکی بهبود یافت؛ اما در این گروه زیرمجموعه‌ای از افراد مبتلا به سوءتغذیه و مصرف کم فلاوانول‌ها در شروع مطالعه وجود داشتند که شاهد افزایش میانگین نمرات حافظه بودند.

در این مطالعه از فلاوانول‌های استخراج شده از کاکائو استفاده شد، اگرچه نویسندگان مطالعه گفتند که خوردن شکلات بعید است سطوح کافی فلاوانول را فراهم کند؛ زیرا این مواد طی فرآوری از بین می‌روند.

محققان در مورد این که آیا این مطالعه نشان می‌دهد که مکمل فلاوانول برای افراد مسن ایده خوبی است یا خیر، اختلاف نظر دارند.

پروفسور آیدان کسیدی، رئیس تغذیه و پزشکی پیشگیری در دانشگاه کوئینز بلفاست، گفت: این مطالعه "بسیار مهم" است، به ویژه از آن جا که دوز مورد نیاز برای بهبود سلامت مغز به راحتی قابل دستیابی است. به عنوان مثال، یک فنجان چای، شش قطعه شکلات، مقداری توت و یک سیب با هم حدود ۵۰۰ میلی گرم فلاوانول را فراهم می‌کنند.

نتایج این مطالعه اهمیت رژیم غذایی را به عنوان یک عامل حمایت کننده از سلامت شناختی در زندگی بعدی نشان می‌دهد، اگرچه مطالعات بیشتری برای بررسی عمیق مزایای مکمل فلاوانول مورد نیاز است.