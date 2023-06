دیزنی بیش از ۳۰ نمایش خود را متوقف کرد

به نقل از هالیوود ریپورتر، دیزنی پس از حذف نمایش‌های «دیزنی پلاس» (Disney+) و «هولو» (Hulu) ۱.۵ میلیارد دلار از هزینه‌هایش را کم می‌کند. این غول سرگرمی بیش از ۳۰ نمایش اینترنتی خود را در متوقف کرد.

دیزنی در سه ماهه سوم مالی پس از حذف بیش از ۳۰ نمایش دیزنی پلاس و هولو در ماه گذشته در تلاش برای کاهش هزینه‌ها، قرار است ۱.۵ میلیارد دلار در سه ماهه سوم مالی کاهش دهد.

در ۲۶ می، دیزنی برنامه‌هایی مانند «جهان به گفته جف گلدبلوم»، Y: The Last Man، The Mighty Ducks، Turner & Hooch، Willow، Maggie، Dollface و ۲۰۲۲ Cheaper By the Dozen از خدمات استریم خود را کنار گذاشت.

کریستین مک کارتی، مدیر مالی شرکت دیزنی، در جریان اعلام آمار مالی شرکت در ماه می، گفت که دیزنی انتظار دارد در نتیجه حذف محتوا، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار هزینه‌های کاهش برنامه‌ها را دریافت کند.

وی روز جمعه گفت که دیزنی به بررسی خود ادامه می‌دهد و انتظار دارد محتوای تولید شده اضافی را در طول سه ماهه سوم از سرویس‌های پخش حذف کند. انتظار می‌رود این حذف‌ها ۴۰۰ میلیون دلار دیگر از هزینه‌ها را به دیزنی برگرداند.

ضرر‌های دنیای مجازی دیزنی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، زیرا این شرکت در سه ماهه دوم مالی ۶۵۹ میلیون دلار زیان داده که نسبت به ۱.۱ میلیارد دلار زیان گزارش شده در سه ماهه قبل، سیری نزولی داشته است.

با این حال معاون مالی دیزنی می‌گوید افزوده شدن ۱۰۰ میلیون بر زیان‌های سه ماهه جاری دور از انتظار نیست.

لازم به ذکر است که با توجه به موارد بالا می‌توان به صورت مشهود اثرات اعتصابات سراسری نویسندگان آمریکا بر مهم‌ترین کمپانی‌های هالیوودی دید مادامیکه ده‌ها برنامه و فیلم و پروژه سینمایی تلویزیونی به دلیل همین اعتصابات که به کاخ سفید و کنگره هم رسیده، به تعطیلی کشیده شده‌اند.