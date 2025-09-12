باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر باقری، رئیس اورژانس قم اعلام کرد: صبح امروز بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری‌ام‌وی‌ام و تیبا در کیلومتر ۶۵ جاده قدیم تهران به قم، به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ قم اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند. در این حادثه، ۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۵ نفر پس از اقدامات اولیه درمانی توسط آمبولانس به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل شدند و یک نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل درمان شد.

دکتر باقری گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم