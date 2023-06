قابلیت یافتن People Nearby (افراد نزدیک) مبتنی بر مکان تلگرام تا حدی بی ضرر به نظر می‌رسد؛ اما ممکن است یک مشکل بالقوه برای حفظ حریم خصوصی شما باشد. بنابراین توصیه می‌شود که این ویژگی را در اسرع وقت غیر فعال کنید.

ویژگی People Nearby چیست و چرا ممکن است مضر باشد؟

به طور خلاصه، ویژگی People Nearby تلگرام به شما این امکان را می‌دهد که سایر کاربران فعال تلگرام را در یک دایره مشخص از موقعیت مکانی فعلی خود مشاهده کنید، به ویژه آن‌هایی که در حال حاضر محتوای مشابه شما را مرور می‌کنند یا در گفت و گو‌های گروهی محلی شرکت می‌کنند.

ایده این است که شما می‌توانید از این ویژگی برای پیدا کردن سریع افراد نزدیک خود که علایق مشابهی با شما دارند، استفاده کنید.

مشکل در این جا دو چیز است:

اول، نمایش این آنلاینی شما برای افراد تصادفی غریبه، مجال را برای هدف قرار گرفتن شما توسط کلاهبرداران باز می‌کند و اگر یکی از افراد نزدیک به شما بتواند فوراً با شما گفت و گو کند، احتمال زیاد او می خواهد چیزی را به شما بفروشد.

مشکل دوم که نگران کننده‌تر از مشکل قبلی است، این که از این ویژگی می‌توان برای مشخص کردن مکان دقیق شما در زندگی واقعی استفاده کرد. این می‌تواند برای کسانی که با افراد در کمین یا افراد کلاهبردار در تماس هستند، بسیار خطرناک باشد. حتی اگر کسی هم شما را دنبال نکند، عاقلانه نیست که موقعیت مکانی خود را برای افراد غریبه نمایش دهید.

نحوه غیر فعال کردن ویژگی People Nearby

برای محافظت از خود در برابر غریبه ها، وقت آن رسیده است که ویژگی People Nearby را در تلگرام غیر فعال کنید. خوشبختانه، انجام این کار به سادگی انجام چند تغییر در برنامه است.

اپلیکیشن را باز کنید.

به لیست مخاطبین بروید.

بر روی گزینه people nearby are searching کلیک کنید.

در بالای لیست People Nearby، روی گزینه قرمز Stop showing me ضربه بزنید.

وقتی People Nearby غیر فعال باشد، دیگر کاربران تلگرام را در مجاورت خود نخواهید دید و سایر کاربران نمی‌توانند شما را ببینند. این باید برای پنهان کردن موقعیت مکانی شما بیش از اندازه کافی باشد؛ اما اگر همچنان نگران هستید، می‌توانید مجوز‌های ردیابی موقعیت مکانی برنامه را به طور کامل در تنظیمات دستگاه تلفن همراه خود لغو کنید.

در دستگاه‌های iOS

برنامه تنظیمات را باز کنید.

بر روی گزینه Privacy and Security کلیک کنید.

روی Location Services کلیک کنید.

روی تلگرام کلیک کنید.

در زیر Allow site access، روی گزینه Never کلیک کنید.

در دستگاه‌های اندرویدی:

برنامه تنظیمات را باز کنید.

روی Applications کلیک کنید.

روی تلگرام کلیک کنید.

روی Permissions کلیک کنید.

روی سایت کلیک کنید.

بر روی گزینه "Don't Allow" کلیک کنید.

اگر مجوز‌های موقعیت مکانی برنامه را لغو کنید، نمی‌توانید از هیچ یک از ویژگی‌های مبتنی بر مکان تلگرام استفاده کنید. اگر می‌خواهید دوباره آن را روشن کنید، می‌توانید این کار را از منوی تنظیمات یا با تلاش برای استفاده از یک سرویس مبتنی بر مکان در برنامه و اعطای مجدد مجوز انجام دهید.

