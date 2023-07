چرا Chat GPT در پاسخ به برخی سوالات مشکل دارد؟

ممکن است ChatGBT بتواند همه کار‌ها را انجام دهد، اما نمی‌تواند اطلاعات جمع آوری کند؛ به عنوان مثال، در مورد رقابت ایلان ماسک و مارک زاکربرگ، به احتمال زیاد پاسخی نخواهد داشت، زیرا چیزی در مورد رویداد‌های اخیر نمی‌داند.



ربات چت فقط با اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۱ و قبل از آن تغذیه شده است؛ با این حال همه چیز کمی متفاوت خواهد بود، زیرا ChatGPT از نظر مرور وب برخی از ارتقاء‌های عمده را دریافت کرده است و اگر بخواهید می‌تواند در وب جست‌وجو کند، اما باز مشکلی وجود دارد.



شرکت OpenAI ویژگی جدیدی را برای مشترکین ChatGPT Plus معرفی کرده است که به آن‌ها امکان می‌دهد با استفاده از برنامه ChatGPT وب را مرور کنند.



با این حال، مزیت مرور وب محدود به استفاده از Bing به عنوان یک موتور جست‌وجو است که در آن کاربران می‌توانند از مرورگر برای دریافت پاسخ‌های جامع و بینش فعلی در مورد رویداد‌ها و اطلاعات فراتر از داده‌های آموزشی اصلی مدل استفاده کنند.



OpenAI در یک پست وبلاگ اعلام کرد: برای امتحان، مرور وب را در بخش "ویژگی‌های جدید" تنظیمات برنامه فعال کنید، سپس GPT-۴ را در مبدل فرم انتخاب کنید و پس از آن نیز"Browse with Bing" را در منوی کشویی انتخاب کنید.



برای دسترسی به این ویژگی، کاربران می‌توانند به تنظیمات برنامه و به بخش ویژگی‌های جدید رفته، سپس می‌توانند "GPT-۴" را در تغییر فرم انتخاب و از بین گزینه‌های موجود روی "Browse with Bing" کلیک کنند. این ویژگی مرورگر در نسخه iOS ChatGPT نیز موجود است.



OpenAI ادعا می‌کند که این قابلیت مرور، به ویژه زمانی مفید است که کاربران در مورد رویداد‌های جاری یا موضوعاتی که فراتر از اطلاعات ارائه شده در داده‌های آموزشی ChatGPT هستند سؤالاتی داشته باشند.



بدون فعال بودن این ویژگی، ChatGPT فقط اطلاعات موجود تا سال ۲۰۲۱ را ارائه خواهد کرد. ویژگی مرور در ابتدا به عنوان یک ویژگی که در وب ارائه می‌شد اعلام شد، اما اکنون در ChatGPT یکپارچه شده است.



این افزونه ارزش افزوده‌ای را به عنوان یک کمک کننده به ChatGPT، به ویژه برای اهداف تحقیقاتی، ارائه خواهد کرد.



با این حال، برخی از کاربران نگرانی‌هایی را در مورد تصمیم محدود کردن قابلیت‌های جست‌وجوی ChatGPT به Bing مطرح کرده‌اند.



به نظر می‌رسد که این حرکتی است که توسط شراکت تجاری بین OpenAI و مایکروسافت هدایت می‌شود، زیرا مایکروسافت مقدار زیادی پول در OpenAI سرمایه گذاری کرده است.



با این حال، بینگ در مقایسه با جایگزین‌هایی مانند گوگل، جامع‌ترین یا قابل اعتمادترین موتور جست‌وجو نیست.



انتقادات قبلی از جانبداری بینگ به نتایج مربوط به مایکروسافت و نگرانی در مورد وجود اطلاعات گمراه کننده در نتایج جست‌وجوی آن وجود داشته است.



در حالی که مایکروسافت به کار بر روی بهبود الگوریتم‌های Bing ادامه می‌دهد، مشکل ویژگی مرور ChatGPT این است که کاربران هیچ گزینه دیگری برای موتور جست‌وجو برای تکیه کردن در زمانی که Bing کامل نیست، نخواهند داشت.

منبع: الیوم السابع