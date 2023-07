نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا»، در دومین روز اکران آثارش در سینما «فرهنگ» تهران، میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

اکران فیلم‌ها در سالن شماره یک سینما فرهنگ، با نمایش فیلم «یدو» در سانس ۱۴ آغاز می‌شود و در ادامه فیلم‌های «رمانتیسم عماد و طوبا» در سانس ۱۶، «عطرآلود» در سانس ۱۸ و «کاپیتان» در سانس ۲۰ در این سالن روی پرده می‌روند.

در سالن شماره دو سینما فرهنگ هم که به اکران فیلم‌های مستند و کوتاه اختصاص پیدا کرده است، در ساعت ۱۴ دو فیلم مستند «چشم‌ها دست‌ها» و «گالین» به نمایش در می‌آید. در سانس ساعت ۱۶ هم مستند «بانو» روی پرده می‌رود.

فیلم‌های کوتاه «اتاق عقد»، «باشه برای فردا»، «وضعیت اورژانسی»، «یک به توان بی‌نهایت» و «نشنیدن» هم در سانس ساعت ۲۰ در سالن شماره دو سینما فرهنگ به نمایش گذاشته می‌شود.

سالن شماره دو در سانس ۱۸ تا ۲۰ میزبان برگزاری نشست‌های نقد و بررسی آثار خواهد بود.

سانس صبح‌گاهی سالن شماره ۳ سینما فرهنگ از ساعت ۱۰:۳۰ میزبان برگزاری نشست پژوهشی «بررسی راهکار‌های تقویت نقش و جایگاه زن و خانواده در جامعه» خواهد بود که در قالب نشست‌های تخصصی اولین جشنواره فیلم «حوا» برگزار می‌شود.

سالن شماره سه این سینما از ساعت ۱۵:۳۰ به اکران فیلم‌های بخش بین‌الملل اختصاص دارد که در سانس اول فیلم «Fighting for my sunshine» به نمایش درمی‌آید. در سانس ۱۹:۳۰ هم مستند «Lei» و فیلم کوتاه «Last New Year» روی پرده می‌رود. سانس دوم این سالن در ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به برگزاری نشست تخصصی با فیلمسازان بخش بین‌المللی اختصاص خواهد داشت.

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» به دبیری مهدیه‌سادات محور، با نمایش ۴۰ فیلم سینمایی، کوتاه داستانی و مستند در بازه زمانی تا ۲۳ تیر در ۱۳ استان کشور و از ۲۰ تا ۲۳ تیر در تهران برگزار می‌شود. این رویداد به همت بنیاد بین‌المللی گوهرشاد و با همکاری نهاد‌ها و مراکز فرهنگی و هنری راه‌اندازی شده است و موضوع محوری «سینما، زن و خانواده» را دنبال می‌کند.