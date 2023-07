درخشش مجله بخش خون و انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد در جهان

اعظم السادات هاشمی رئیس بخش خون و انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت: مجله‌ای به نام خون و سرطان به زبان انگلیسی که به وسیله سایت‌های بزرگ جهانی ایندکس شده بود و هنگامی که این مجله روی سایت قرار داده شد همه دانشگاه‌های آمریکا نیز آن را روی سایت خود قرار دادند.

او بیان کرد: سایت بسیار معتبر آمریکایی ابتدا مجله را روی سایت خود قرار دادند و سایت‌های ایرانی نیز به تبع آن سایت‌های معتبر مجله را روی سایت‌های خود قرار دادند.

رئیس بخش خون و انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد تصریح کرد: نام ایرانی در مجله حفظ شد که با وجود تحریم‌ها این موفقیت به نام ایران ثبت شده است.

او تصریح کرد: ایندکس‌های معتبر جهانی برای سنجش اعتبار مجلات وجود دارد که یکی از این موارد If نام دارد و سایت بسیار معروف اسکوپوس If را امتیاز می‌دهد و اسکوپوس مجله بخش خون و انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد را نمایه کرده همچنین If رتبه خوبی برای این مجله ثبت کرده است.

رئیس بخش خون و انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت: یک مقاله باید ۱۵ دفعه غربال شود که ایندکس شود و رتبه دریافت کند همچنین وارد مجله‌ای با نمایه بالا شود.