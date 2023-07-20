حدیث روز؛

اشک امام هفتم (ع) برای عزای سیدالشهداء (ع)

امام رضا(ع) فرمودند که پدر بزرگوارشان با شروع ماه محرم برای امام حسین(ع) عزاداری می کردند و همواره اندوهگین بودند.

قالَ الرِّضا عليه السلام: «. . . كانَ أَبى صَلَواتُ اللّه ُ عَلَيْهِ إِذا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ لا يُرى ضاحِكا، وَ كانَتْ كَأبَتُهُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتّى يَمْضِىَ مِنْهُ عَشْرَةُ أَيّامٍ فَإِذا كانَ يَوْمُ الْعاشِرِ كانَ ذلِكَ الْيَوْمُ، يَوْمَ مُصيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَ بُكائِهِ وَ يَقُولُ: هذَا الْيَوْمُ الَّذى قُتِلَ فيهِ الْحُسَيْنُ صَلّى اللّه ُ عَلَيْهِ.»

«امام رضا عليه السلام فرمودند: پدرم درود خدا بر او باد، وقتى كه ماه محرّم مى رسيد، ديگر خندان ديده نمى شد، بلكه تا روز دهم همواره اندوهگين و غمناك بود، و چون روز دهم فرا مى رسيد آن روز، روز عزا و غم و اندوه و گريه او مى شد و مى فرمود: اين همان روزى است كه امام حسين عليه السلام در آن به شهادت رسيد.»

منبع؛ اقبال الاعمال

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
برچسب ها: حادثه کربلا ، محرم ۱۴۰۲
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