دوره آموزش جامع فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوانان قم با هدف شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای علاقه‌مند به هنر سینما، در قالب سه گام آموزشی و ۳۶۰ ساعت آموزش تخصصی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  -روابط عمومی انجمن سینمای جوانان قم اعلام کرد:دوره آموزش تخصصی جامع فیلم‌سازی داستانی در این استان، همزمان با سراسر کشور به منظور شناسایی و پرورش نسل تازه‌ای از فیلم‌سازان خلاق طراحی شده است.

این دوره شامل ۳۶۰ ساعت آموزش تخصصی سینما است و با افزایش زمان فعالیت‌های عملی و افزودن ۲ کارگاه اردومحور فیلم‌سازی نسبت به دوره‌های گذشته گسترده‌تر و کاربردی‌تر شده است.

براساس اعلام انجمن، مراحل آموزشی در سه گام و با سرفصل‌هایی از جمله آشنایی با سینما، عکاسی، فیلم‌برداری، تدوین، صدابرداری، کارگاه تحلیل فیلم، کارگاه فیلم‌سازی تجربه اول، کارگاه فیلم‌نامه‌نویسی، کارگاه کارگردانی حرفه‌ای، آشنایی با فیلم‌سازی مستند، آشنایی با فیلم‌سازی تجربه‌گرا و اردوهای فیلم‌سازی حرفه‌ای برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هنرجویان پس از پایان دوره و موفقیت در تولید فیلم، مدرک معتبر و بین‌المللی انجمن سینمای جوانان ایران را دریافت خواهند کرد و امکان دریافت گواهی پایان دوره با گرایش‌های تخصصی فیلم‌نامه، فیلم‌برداری، صدابرداری و تدوین نیز برای آنان فراهم است.

آزمون کتبی داوطلبان روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ترتیب می یابد و پذیرفته‌شدگان این مرحله به مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، نتیجه نهایی نیز بر پایه ارزیابی مجموع دو مرحله آزمون و مصاحبه اعلام می‌شود.

همچنین آخرین مهلت ثبت‌نام در دوره آموزش جامع فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان قم، ۱۴ آبان‌ماه تعیین شده است، علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۵۹۶۱۴۰۰۴ تماس بگیرند یا به‌صورت حضوری به دفتر انجمن در تالار فرهنگ و هنر قم، مراجعه کنند.

برچسب ها: انجمن سینمایی ، فیلمسازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود واگن‌های جدید تا پایان سال به مترو قم
درخشش دختران تکواندوکاران قم در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور
برای تکمیل فرودگاه قم، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است
قاری حرم بانوی کرامت رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن روسیه را کسب کرد
سارق سابقه‌دار در قم با شلیک قانونی پلیس زمین‌گیر شد
برگزاری کمیته کنترل و کاهش خطر سیل در استان قم
دوره جامع فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوانان قم برگزار می شود
جاسوس موساد در قم اعدام شد
نمایشگاه از مزرعه تا سفره در شهرستان جعفرآباد قم برپا شد
آخرین اخبار
نمایشگاه از مزرعه تا سفره در شهرستان جعفرآباد قم برپا شد
جاسوس موساد در قم اعدام شد
دوره جامع فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوانان قم برگزار می شود
ورود واگن‌های جدید تا پایان سال به مترو قم
درخشش دختران تکواندوکاران قم در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور
سارق سابقه‌دار در قم با شلیک قانونی پلیس زمین‌گیر شد
برای تکمیل فرودگاه قم، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است
برگزاری کمیته کنترل و کاهش خطر سیل در استان قم
قاری حرم بانوی کرامت رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن روسیه را کسب کرد