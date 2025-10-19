باشگاه خبرنگاران جوان -روابط عمومی انجمن سینمای جوانان قم اعلام کرد:دوره آموزش تخصصی جامع فیلمسازی داستانی در این استان، همزمان با سراسر کشور به منظور شناسایی و پرورش نسل تازهای از فیلمسازان خلاق طراحی شده است.
این دوره شامل ۳۶۰ ساعت آموزش تخصصی سینما است و با افزایش زمان فعالیتهای عملی و افزودن ۲ کارگاه اردومحور فیلمسازی نسبت به دورههای گذشته گستردهتر و کاربردیتر شده است.
براساس اعلام انجمن، مراحل آموزشی در سه گام و با سرفصلهایی از جمله آشنایی با سینما، عکاسی، فیلمبرداری، تدوین، صدابرداری، کارگاه تحلیل فیلم، کارگاه فیلمسازی تجربه اول، کارگاه فیلمنامهنویسی، کارگاه کارگردانی حرفهای، آشنایی با فیلمسازی مستند، آشنایی با فیلمسازی تجربهگرا و اردوهای فیلمسازی حرفهای برگزار خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هنرجویان پس از پایان دوره و موفقیت در تولید فیلم، مدرک معتبر و بینالمللی انجمن سینمای جوانان ایران را دریافت خواهند کرد و امکان دریافت گواهی پایان دوره با گرایشهای تخصصی فیلمنامه، فیلمبرداری، صدابرداری و تدوین نیز برای آنان فراهم است.
آزمون کتبی داوطلبان روز جمعه ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴ ترتیب می یابد و پذیرفتهشدگان این مرحله به مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد، نتیجه نهایی نیز بر پایه ارزیابی مجموع دو مرحله آزمون و مصاحبه اعلام میشود.
همچنین آخرین مهلت ثبتنام در دوره آموزش جامع فیلمسازی انجمن سینمای جوانان قم، ۱۴ آبانماه تعیین شده است، علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۳۵۹۶۱۴۰۰۴ تماس بگیرند یا بهصورت حضوری به دفتر انجمن در تالار فرهنگ و هنر قم، مراجعه کنند.