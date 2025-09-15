در مراسمی به مناسبت هفته وقف، از واقفان، متولیان، خادمان و فعالان برجسته حوزه وقف در استان قم تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تجلیل از یاوران وقف، شامگاه هفته وقف با حضور جمعی از مسئولان، روحانیان، فعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص حوزه وقف در سالن اجتماعات آستان مقدس امامزاده شاه سید علی (ع) در قم برگزار شد.

در این مراسم که با هدف پاسداشت تلاش‌های واقفان و فعالان این عرصه در ترویج و نهادینه‌سازی سنت حسنه وقف در جامعه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، و آیت‌الله عابدینی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، ضمن ایراد سخنرانی، بر نقش بنیادین وقف در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی تأکید کردند.

بخش پایانی این همایش به معرفی و تقدیر از چهره‌های برگزیده یک سال اخیر اختصاص داشت. در این راستا، غضنفر فروغی به عنوان «واقف نمونه»، جلیل‌وند رضایی به عنوان «متولی نمونه» و علی‌محمد رضایی و محمد علیزاد به عنوان «خیران نمونه» مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از حجت‌الاسلام علی‌اکبر شورورزی و ابوالفضل وفایی به عنوان «هیئت امنای نمونه»، حجت‌الاسلام محمد قربانی مدیر اجرایی آستان امامزاده سید علی (ع)، عبدالصمد مناقبیان مدیر مرکز افق امامزاده علی بن جعفر (ع)، محسن فکوری خادم امامزادگان زینب و هاشم (شهر کهک)، احمد صادقی خادم امامزاده عبدالله (قلعه چم)، حجت‌الله معلمی خادم امامزاده جعفر غریب (ع)، اکبر صفری کارمند نمونه، بهرامی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر و نادعلی مسئول تیم پزشکی بقاع متبرکه قم تجلیل به عمل آمد.

در بخش دیگری از مراسم، از جمعی از خادمان افتخاری به عنوان یاوران وقف یک سال اخیر قدردانی شد. این افراد شامل حجت‌الاسلام الهی (مسئول هیئت مستقر امامزاده حجت بن الحسن العسگری)، سکینه گرجی، سکینه عباسی، فاطمه عطایی، طیبه عاصم‌آبادی و محبوبه سادات میره‌ای بودند که در بقاع متبرکه مختلف استان قم به خدمت افتخاری مشغول‌اند.