باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با جمعی از دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی سلمان فارسی ضمن قدردانی از اقدام‌های علمی و پژوهشی انجام‌شده برای این کنگره اظهار کرد: در زندگی سلمان فارسی، امید به آینده و عطش مداوم برای یافتن حقیقت، برجسته‌ترین ویژگی‌هاست.

وی گفت: او در جست‌وجوی حقیقت از ایران تا مدینه سفر کرد و این روحیه جست‌وجوگر، الگویی ارزشمند برای جامعه امروز است.

امام جمعه قم با اشاره به حدیث «سَلمانُ مِنّا اَهلَ البَیتِ» (سلمان از ما اهل بیت است) خاطرنشان کرد: این روایت نشان می‌دهد که قرابت و نزدیکی دینی و عملی در پیشگاه خداوند و پیامبر اسلام جایگاهی فراتر از نزدیکی نسبی دارد و هر کس راه و سیره پیامبر را دنبال کند، به ایشان نزدیک‌تر است.

رئیس جامعه مدرسین افزود: سلمان شخصیتی محبوب در میان مردم است و هیچ‌گونه صف‌بندی و اختلافی پیرامون او وجود ندارد، درس نخست زندگی سلمان، تلاش خستگی‌ناپذیر برای رسیدن به پیامبر بود و درس دوم، نقش‌آفرینی مؤثر او در کنار پیامبر اسلام است.

وی با یادآوری ظرفیت‌های سلمان فارسی برای تقویت وحدت اجتماعی بیان کرد: در شرایط کنونی که ملت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با هم‌گرایی بیشتر در صحنه حاضر شده‌اند، زنده نگه داشتن یاد سلمان می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای انسجام ملی باشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تبیین خدمات متقابل اسلام و ایران را نیز ضرورتی فرهنگی دانست و گفت: باید هم خدمات اسلام به ایران و هم خدمات ایران با محوریت شخصیت سلمان فارسی به اسلام به درستی در جامعه معرفی شود.

وی در ادامه با اشاره به دوران فرمانداری سلمان بر مدائن افزود: سلمان در عرصه مدیریت نیز یک فرماندار الگو بود و ابعاد مختلف زندگی او ظرفیت فراوانی برای پژوهش‌های علمی و نگارش مقالات فراهم می‌کند.

در ابتدای دیدار، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان و جمعی از مسوولان برگزاری کنگره، گزارشی از روند آماده‌سازی این رویداد ارائه کردند.

گستره فعالیت‌های علمی و پژوهشی، توجه به سلمان به عنوان نماد «ایران اسلامی شیعی» و رویکرد هویت‌بخشی به جامعه از جمله محور‌های این گزارش بود.

سلمان فارسی با نام اصلی «روزبه» و زاده ناحیه‌ای در حوالی اصفهان یا رامهرمز، نخستین ایرانی مسلمان و از یاران خاص پیامبر اسلام (ص) بود، او با پیشنهاد حفر خندق در جنگ احزاب شناخته شد و پس از رحلت پیامبر، به فرمانداری مدائن رسید، پیامبر درباره‌اش فرمودند، سلمان از ما اهل بیت است.

منبع:روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم