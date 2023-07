به دنبال تمجید مقام معظم رهبری از رادیو تلاوت؛

منصور قصری‌زاده، مدیر شبکه رادیویی قرآن درباره پیام مقام معظم رهبری پیرامون رادیو تلاوت گفت: پیام حضرت آقا وظایف ما را دو چندان و سنگین کرد. وقتی ایشان دو سال متوالی به‌طور مستقیم در جلسات رسمی و تخصصی نظر خود نسبت به رادیو تلاوت بیان می‌کنند، احساس می‌کنیم باید یک حرکت ویژه‌ای را انجام دهیم.

قصری‌زاده ادامه داد: در حال حاضر هر کاری که در رادیو تلاوت انجام می‌شود قابل قبول است، اما مطلوب نیست. تیر ماه سال ۱۳۹۱ بود که رادیو تلاوت به عنوان بازوی تخصصی رادیو قرآن تاسیس شد. البته ما یک شبکه رادیویی قرآن داشتیم. علاوه‌بر این رادیو، دو بازوی تخصصی به نام‌های کانال تلاوت و کانال ترتیل داریم. اگرچه هنوز مختصات یک رادیو را بدست نیاوردند، ولی این دو کانال را از رادیو قرآن کمتر نمی‌بینیم.

مدیر شبکه رادیویی قرآن با بیان اینکه رادیو تلاوت به صورت ۲۴ ساعته برنامه پخش می‌کند، افزود: با این حال، رادیو قرآن هم با این هدف تاسیس شد. موسس اصلی این رادیو حضرت آقا بودند، که در آن زمان در مقام ریاست‌جمهوری پیشنهاد تاسیس رادیویی را دادند، که بتواند صدای قرآن را پخش کند. موجی که هر کس آن را روشن کرد، بتواند به اقتضاء از آن لذت ببرد. رادیو قرآن در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد. به مرور برنامه‌سازی و موضوعات آموزشی و معارفی در رادیو قرآن گسترش یافت.

به گفته وی، هدف این بود که قرآن به قرائت خلاصه نشود. ولی وقتی رادیو قرآن به نقطه‌ای رسید، که برنامه‌سازی را در خود جای داد، سهم قرائت قرآن کاهش یافت. به همین دلیل، همکاران کانال تلاوت را ایجاد کردند، که به‌صورت تخصصی به قرائت قرآن می‌پردازد. اما این رادیو به‌صورت بسته‌های تولیدی برنامه پخش می‌کند. یعنی برنامه زنده‌ای نیست، ارتباطش با مخاطبان ارتباط پویا نیست و مثل رادیو قرآن نیست. به همین دلیل از جهاتی نقاط قوت رادیو تلاوت و از جهاتی نقاط ضعف آن محسوب می‌شود.

قصری‌زاده با بیان اینکه بسته‌های برنامه‌سازی شش بسته ۴ ساعته است، بیان کرد: اولین گام مهم ما این است که بسته‌های تلاوت را به اقتضاء زمان مناسبتی کنیم. به عنوان مثال، بخاطر ایام عفاف و حجاب تلاوت‌های مناسب این ایام را پخش کنیم. در گام بعدی به دنبال آن هستیم که رادیو تلاوت را از حالت تولیدی به حالت زنده و مستقیم تبدیل کنیم.

از دیگر ویژگی‌های رادیو تلاوت افزایش برد سیگنال‌دهی آن است؛ به صورتی که به گفته مدیر رادیو قرآن، رادیو تلاوت در حالت FM زیر ۵۰ درصد پوشش داده می‌شد. اما از دیروز امکان AM هم به آن اضافه شده، که می‌تواند تا شب تا ۸۰ درصد پوشش‌دهی و سیگنال‌دهی داشته باشد.

احمدرضا صدر سرپرست روابط عمومی معاونت صدا هم درباره پوشش‌دهی AM گفت: از آنجایی AM موج بلندی محسوب می‌شود، موج رادیو در همه جا قابل شنیدن است. حتی من رادیو قرآن و رادیو ایران را به دلیل اینکه روی موج AM پخش می‌شد، در مدینه هم شنیدم. رادیو قرآن در کشور از موج AM قوی برخوردار است. الان این موج به رادیو تلاوت اختصاص یافت، تا رادیو تلاوت از اقصی نقاط کشور روی موج AM به گوش شنوندگان برسد.